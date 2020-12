Alexandra Stan și-a “corupt” iubitul la cafenea. Ce l-a convins să facă în public

13:00

Grupul de Comunicare Strategică anunță, în jurul orei 13.00, numărul de oameni care au murit din cauza SARS – CoV – 2 de la începutul pandemiei și până azi, dar și în ultimele 24 de […] The post Câți români au murit, în ultimele 24 de ore, după ce au contactat noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.