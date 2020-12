SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 27 decembrie

06:50

Mai multe persoane au fost arestate sâmbătă seara şi alte câteva au fost rănite după proteste împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu care au avut loc la Ierusalim şi în alte oraşe israeliene, transmite dpa.Mii de manifestanţi s-au adunat în faţa reşedinţei oficiale a prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, în timp ce proteste împotriva sa au fost raportate şi în alte oraşe. Israelis protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling on the long-serving leader to resign pic.twitter.com/ap0i7x3Pd0— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 27, 2020 Premierul Netanyahu este acuzat de corupţie într-un proces care a început în luna mai. În acest context, în ultimele luni proteste furioase împotriva sa au fost organizate în toată ţara.Ciocniri între susţinători şi opozanţi ai prim-ministrului conservator au fost semnalate în mai multe locuri, iar poliţia a arestat mai multe persoane.Totodată, în faţa sediului poliţiei din Ierusalim au avut loc ciocniri între poliţişti şi câteva sute de protestatari de dreapta care manifestau împotriva unui accident mortal în care a fost implicat un tânăr colonist evreu de 16 ani, care fugise de poliţişti. Tânărul de 16 ani aruncase anterior cu pietre asupra palestinienilor, conform informaţiilor apărute în presa israeliană.Poliţia israeliană a informat pe Twitter că în ciocniri 11 ofiţeri au fost răniţi şi 11 manifestanţi au fost arestaţi. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)