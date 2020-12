Cota 3: Selecțiile zilei sunt aici!

21:50

Clipe de infern s-au declanșat într-un spital privat aflat la marginea metropolei Cairo, după ce a izbucnit un incendiu nimicitor în secția ATI, unde erau tratați pacienți infectați cu noul coronavirus. Potrivit primelor informații, șapte […] The post 7 oameni au murit în urma unui incendiu izbucnit la secția ATI a unui spital din Egipt. Victimele erau infectate cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.