Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Bogdan Stanoevici, infectat cu COVID-19. Verdictul medicilor: „Plămânii au fost afectați aproape integral”

12:10

Tatăl fostului „Războinic” Alin Andronic a încetat din viață de sărbători. Tânărul fost concurent este sfâșiat de durere. Acesta a lăsat un mesja scurt pe pagina lui de Facebook. „Dormi în pace, tată drag”, a fost […] The post Doliu la Exatlon! Tatăl unuia dintre foștii concurenți a murit de sărbători appeared first on Cancan.ro.