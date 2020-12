Alex Bodi a dezvăluit câte kilograme a slăbit în perioada în care a stat după gratii. În seara aceasta, el s-a revăzut, în sfârșit, cu fetița cea mare | FOTO

12:40

Inventatorul vaccinul anti-COVID Pfizer, Ugur Sahin, este de părere că virusul nu va dispărea din viețile noastre cel puțin zece ani. Campania de vaccinare anti-COVID în România a început duminică, la fel ca în mai […] The post Inventatorul vaccinului anti-COVID avertizează: „Virusul va rămâne cu noi în următorii 10 ani” appeared first on Cancan.ro.