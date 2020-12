Un băiat de șapte ani și-a salvat sora de doi ani dintr-un incendiu﻿ care a mistuit casa familiei

23:20

Actorul Tom Hanks a precizat că nu are nicio îndoială că cinematografele vor supravieţui pandemiei de Covid-19, relatează Hotnews, care citează Variety. Într-un interviu despre noul său film, „News of the World”, Hanks a vorbit despre impactul pe care l-a avut anul acesta asupra cinematografelor şi schimbarea ulterioară a lansării multor filme pe serviciile de […]