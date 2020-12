Alertă ANM cu efect imediat. 10 județe se află sub cod portocaliu de viscol și vreme rea

15:00

Trei oameni au murit și alți trei au fost răniți care s-a produs, sâmbătă, la o sală bowling din Rockford, Illinois, SUA. Poliția anunță că un suspect a fost arestat. Potrivit primelor informații de peste […] The post Încă un incident armat în Statele Unitele ale Americii! Trei oameni au murit și mai mulți răniți după ce un bărbat a deschis focul într-o sală de bowling appeared first on Cancan.ro.