Caz șocant în Olt. Un tânăr s-a sinucis după o ceartă cu iubita

23:40

Moartea cunoscutului impresar al vedetelor a îndoliat showbizul românesc de sărbători. CANCAN.RO a aflat care este, de fapt, dimensiunea dramei… Potrivit unor surse, soția artistului este încă internată, iar de înmormântare ar urma să se ocupe […] The post Cine îl va înmormânta pe impresarul vedetelor, în timp ce soția lui este încă internată în spital + Ce s-a întâmplat la “Revelionul lui Negru” appeared first on Cancan.ro.