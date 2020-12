Alex Maxim are planuri mărețe la Gaziantep! Atacă titlul alături de Șumudică: „Mai în glumă, mai în serios, i-am spus și lui Mister”

13:10

Leo Messi (33 de ani) știe că are nevoie de ajutor. „Soția mea a insistat de multe ori să merg la psiholog, dar nu am făcut-o. Sunt o persoană care țin totul pentru mine”, a declarat fotbalistul de la FC Barcelona.La final de an, Leo Messi i s-a confesat jurnalistului Jordi Evole într-un lung interviu pentru televiziunea La Sexta. ...