APDT Prahova: De Revelion se anunţă un grad de ocupare de 80-90% în zona montană a judeţului

Fotbalul european a făcut zid comun împotriva provocărilor lansate de pandemia de coronavirus şi a dus la bun sfârşit sezonul atât în campionatele naţionale, cât şi în cupele europene, dar în afara terenului unitatea este ameninţată de rupturi şi de înfiinţarea unor noi competiţii europene, comentează Reuters.Ligile naţionale din Europa au fost nevoite să se oprească în luna martie, ca urmare a impactului noului coronavirus, dar din luna iunie meciurile s-au reluat aproape peste tot pe continent, chiar dacă fanii nu au avut acces în tribune, iar cupele europene s-au jucat în bule şi stadioane biosecurizate. Foto: (c) ANJA NIEDRINGHAUS / EPA Liverpool a câştigat primul său titlu în Premier League după o aşteptare de 30 ani, Bayern Munchen şi-a trecut în cont al optulea titlu consecutiv, Real Madrid a luat al 34-lea său titlu, iar Juventus a câştigat Serie A pentru al nouălea an consecutiv.Franţa a fost singura ligă din Top 5 care a abandonat sezonul, iar PSG, pe locul întâi la momentul suspendării, a fost declarată campioană. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO UEFA a fost nevoită să amâne EURO 2020 cu un an şi a optat pentru continuarea cupelor europene, Liga Campionilor şi Europa League, cu un format nou de miniturneu în Portugalia respectiv Germania. Foto: (c) Harold Cunningham UEFA HANDOUT EPA Liga Campionilor s-a încheiat în august, cu un Final Eight la Lisabona, un format care s-a bucurat totuşi de succes, fapt care l-a determinat pe preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, să susţină noua formulă şi în viitor, dar cu prezenţa fanilor în tribune. Bayern Munchen a dominat faza finală, după ce a surclasat Barcelona cu 8-2 în sferturi şi a învins-o PSG în finală cu 1-0. Foto: (c) JESUS SPINOLA SEVILLA FC HANDOUT EPA Sevilla FC s-a impus din nou în Europa League, după o finală palpitantă cu Inter Milano (3-2), iar finalizarea cupelor europene a permis UEFA să-şi păstreze mulţumiţi partenerii comerciali şi televiziunile.Spiritul de colaborare pe plan european a continuat şi în privinţa contractelor jucătorilor, care au fost prelungite până la finalul sezonului, pentru a se evita litigii financiare, dar starea de unitate nu a durat prea mult. Cluburile mari solicită putere şi venituri financiare tot mai mari, în detrimentul cluburilor mici, aşa cum s-a întâmplat în Anglia, unde a fost propus un plan radical de reorganizare a Premier League, care să concentreze puterea de decizie în mâinile a şase mari cluburi. Foto: (c) Xinhua ''Project Big Picture'' oferea celor mai mari şase cluburi engleze, alături de trei cele mai vechi cluburi un vot special, conferindu-le conducerea ligii celei mai bogate din lume, iar restul cluburilor erau tratate ca pasageri de clasa a doua. Planul era însoţit şi de un ajutor financiar pentru cluburile în dificultate din ligile inferioare, patronate de English Football League.Criticii sistemului actual au apreciat propunerea de reducere a numărului de echipe de la 20 la 18, acordarea unei cote mai mari din venituri cluburilor de top, renunţând la un model care funcţiona atât de bine din 1992, când s-a înfiinţat Premier League. Pentru punerea în practică a acestui plan era nevoie de susţinere din partea a 14 din cele 20 de voturi şi nu a fost o surpriză că propunerea nu a fost aprobată.Deşi planul nu a reuşit, Premier League s-a angajat să reformeze întreaga sa structură, în contextul în care marile cluburi sunt pregătire ''să-şi arate muşchii'', scrie Reuters. Refuzul cluburilor mici de a permite cinci schimbări pe meci în actualul sezon, soluţie care ar fi ajutat jucătorii să facă faţă programului încărcat, a crescut tensiunea din Anglia. Cluburile care au refuzat au susţinut că granzii din Anglia au loturi numeroase şi menţinerea sistemului cu cinci înlocuiri le-ar fi avantajat în mod evident. Foto: (c) Clive Brunskill POOL / EPA Antrenori ca Juergen Klopp (FC Liverpool) şi Pep Guardiola (Manchester City) au criticat eşecul Premier League de a urma linia adoptată de marile ligi europene în privinţa celor cinci înlocuiri pe meci. Klopp a criticat şi programul de transmisii ale televiziunilor, iar lipsa de unitate a fost evidentă şi în timpul lockout-ului, când salariile jucătorilor au fost tăiate. Foto: (c) NEIL HALL / EPA UEFA se confruntă cu o presiunea tot mai mare din partea cluburilor de elită în procesul de aprobare a noii structuri a Ligii Campionilor din 2024. Media susţine că unele cluburi continuă să plănuiască înfiinţarea unei superligi separatiste sau dacă folosesc acest demers ca un instrument de presiune în negocierile viitorului format al Ligii Campionilor.Una din opţiuni, interesantă pentru cluburile care vor mai multe jocuri europene, este aşa-zisul model elveţian, conform căruia faza grupelor ar fi înlocuită de o ligă de 32 echipe care joacă câte zece meciuri. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO Pe plan mondial, FIFA pregăteşte reglementări stricte contra agenţilor care profită din urma transferurilor.Cel mai popular sport din lume a supravieţuit COVID-19 şi stadioanelor goale, dar problema banilor va continua să alimenteze dispute şi conflicte în anul viitor. AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)