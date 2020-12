Nicuşor Dan anunţă începutul procedurii de desfiinţare a Asociaţiei Centru pentru Dialog: O structură inutilă

21:50

Direcţia Naţională Anticorupţie a dispus clasarea dosarului cunoscut drept "Faţada" în care primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, era urmărită penal, pentru că le-ar fi cerut mai multor oameni de afaceri, care aveau contracte cu primăria, să facă sponsorizări către o asociaţie non-profit pentru reabilitarea faţadelor blocurilor din centrul Craiovei, dar şi pentru că şi-ar fi folosit influenţa pentru obţinerea unor sume de bani pentru campania electorală din 2012.Potrivit ordonanţei de clasare a DNA remisă părţilor, Vasilescu era cercetată pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, luare de mită şi spălare de bani, iar procurorul de caz a dispus clasarea urmării penale, motivând că nu există probe prin care să se poată stabili că aceasta "ar fi condiţionat derularea în bune condiţii a contractelor de Primăria Craiova de efectivitatea sponsorizărilor".De asemenea, fostul senator PSD Radu Preda, fost city manager al Craiovei la data săvârşirii faptelor, care era acuzat de complicitate la luare de mită şi instigare la comiterea infracţiunii de spălare de bani a fost, la rândul său, scos de sub urmărirea penală.DNA a dispus şi ridicarea măsurilor asiguratorii instituite în cauză prin ordonanţa din 7 iunie 2016, respectiv ridicarea sechestrului bunurilor imobile aflate în proprietatea lui Radu Preda şi a Elenei Popescu, preşedintele Asociaţiei Pro Craiova, asociaţia non-profit prin care s-au derulat sponsorizările, precum şi ridicarea popririlor asupra sumelor de bani deţinute de Preda, Popescu şi Vasilescu în unităţile bancare din România.DNA a dispus şi scoaterea de sub urmărire penală pentru dare de mită şi spălare de bani a oamenilor de afaceri Marian Petcu de la Recon SA, Mihail Tănăsescu şi Tiberiu Urdăreanu de la UTI Grup SA, Marian Mândrilă de la SC Mari Vila Com SRL, şi Liviu Cioană de la Mitliv Exim SRL, toţi având calitatea de martori denunţători. Anchetatorii au considerat că faptele acestora "au fost comise sub imperiul unei constrângeri morale (periclitarea derulării contractelor dintre societăţile comerciale şi municipiul Craiova), ce reprezintă o cauză de neimputabiliate".Tribunalul Bucureşti a decis pe 15 decembrie 2016 să trimită, pentru a doua oară la DNA, dosarul în care primarul din Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, era acuzată de fapte de corupţie, decizie menţinută de Curtea de Apel Bucureşti. Iniţial, pe 7 octombrie, un judecător de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti a constatat că rechizitoriul întocmit de DNA în acest dosar conţine nereguli. Magistratul a stabilit ca fiind nule mai multe probe strânse de anchetatori, respectiv declaraţiile date de trei martori în faţa ofiţerilor de poliţie judiciară, deoarece aceştia nu aveau delegare din partea procurorului de caz pentru a efectua acte de urmărire penală, precum şi o declaraţie dată de denunţătorul Ionuţ Pârvulescu. Tot atunci, judecătorii au stabilit că Olguţei Vasilescu i s-a încălcat dreptul la apărare.Lia Olguţa Vasilescu fusese trimisă în judecată pe 19 iulie 2016, fiind acuzată de luare de mită (patru infracţiuni), folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (două infracţiuni) şi spălare de bani (două infracţiuni). În acelaşi dosar, au fost deferiţi justiţiei Radu Cosmin Preda, fost administrator public al Craiovei, pentru complicitate la luare de mită (două infracţiuni) şi instigare la spălare de bani, şi Elena Daniela Popescu, la data faptelor preşedinta Asociaţiei Pro Craiova, pentru complicitate la luare de mită şi spălare de bani. AGERPRES/(AS - autor: Maria Mitrică, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)