Preşedintele Klaus Iohannis - în vizită oficială la Chişinău

Preşedintele României, Klaus Iohannis, va efectua, în ziua de 29 decembrie 2020, o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia omologului moldovean, Maia Sandu.Aceasta va fi prima vizită la nivel înalt primită, la Chişinău, de Maia Sandu, după preluarea mandatului de preşedinte, în urma alegerilor din 15 noiembrie din Republica Moldova, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.* * *România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, la numai câteva ore după proclamare, la 27 august 1991, conform www.mae.ro.Relaţiile diplomatice, la nivel de ambasadă, au fost stabilite la 29 august 1991. Ambasada României, care şi-a început activitatea la 20 ianuarie 1992, a fost prima reprezentanţă diplomatică deschisă de un stat în capitala Republicii Moldova, la Chişinău.La 24 ianuarie 1992, la Ungheni, au avut loc primele convorbiri între preşedintele României, Ion Iliescu, şi preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur. Preşedintele Ion Iliescu a efectuat o primă vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18-19 mai 1992, urmată de cea din 5-6 iulie 1996.La 21 ianuarie 2005, preşedintele României, Traian Băsescu, a efectuat o vizită oficială de o zi în Republica Moldova, prilej cu care a fost relansată relaţia bilaterală, pornind de la cele două coordonate majore ale acesteia: dimensiunea europeană, având la bază, la acel moment, obiectivul strategic al ambelor state de integrare în Uniunea Europeană, respectiv afirmarea caracterului special conferit de istoria comună a celor două state. Vizita preşedintelui Traian Băsescu (dr.) în Republica Moldova, la iniţiativa omologului său, Vladimir Voronin (stg.). (ianuarie 2005)Foto: (c) PAUL BUCIUTA/AGERPRES FOTOLa 16 ianuarie 2007, preşedintele Traian Băsescu a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova, în cadrul căreia a abordat împreună cu omologul său moldovean, Vladimir Voronin, probleme legate de agenda bilaterală, dar şi de cea regională în contextul, în care, de la 1 ianuarie 2007, România a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.Preşedintele Traian Băsescu a efectuat în zilele de 27 şi 28 ianuarie 2010 o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. La 17 iulie 2013, preşedintele Traian Băsescu a efectuat o nouă vizită la Chişinău, la invitaţia omologului său din Republica Moldova, Nicolae Timofti. Preşedintele României, Traian Băsescu, (dr) a fost întâmpinat, în cadrul unei ceremonii oficiale, de către preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti (st). (iulie 2013)Foto: (c) Mihai Vengher/AGERPRES FOTOLa 29 noiembrie 2013, preşedintele Traian Băsescu a revenit în vizită de lucru la Chişinău, prilej cu care a participat la recepţia oferită de Ambasada României în Republica Moldova cu ocazia Zilei Naţionale a României. Preşedintele României, Traian Băsescu (stg.), discută cu preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti (dr.), la Condriţa în municipiul Chişinău. (noiembrie 2013)Foto: (c) ALEX MICSIK/AGERPRES FOTOLa 28 noiembrie 2014, preşedintele ales al României, Klaus Iohannis, a efectuat o vizită la Chişinău. În perioada 24-25 februarie 2015, preşedintele Klaus Iohannis a revenit în Republica Moldova, de această dată în vizită oficială.Preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, a efectuat, la 17 iulie 1993, prima vizită oficială în România, la invitaţia omologului său, Ion Iliescu.La 30 decembrie 1996, preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, a efectuat o vizită neoficială în ţara noastră, în cadrul căreia a avut o întrevedere cu omologul său român, Emil Constantinescu, privind posibilităţile de extindere şi aprofundare a relaţiilor bilaterale.La 4 decembrie 1997, preşedinţii României şi Republicii Moldova, Emil Constantinescu, respectiv Petru Lucinschi, s-au întâlnit la Iaşi, cu ocazia inaugurării şi punerii în funcţiune a celei de-a doua legături de telecomunicaţii prin cablu cu fibră optică dintre cele două ţări.De asemenea, în cursul anului 1998, preşedintele Emil Constantinescu şi preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, s-au întâlnit la Galaţi - la 21 februarie, Bucureşti - la 10 octombrie şi Chişinău - la 22-23 octombrie (cu prilejul Trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina consacrată colaborării dintre cele trei ţări în zona frontalieră comună).În perioada 8-10 octombrie 1999, preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, a efectuat o vizită neoficială în municipiul Iaşi, la invitaţia autorităţilor administraţiei publice locale.La 9 februarie 2001, la Vaslui, au avut loc convorbiri între preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, şi preşedintele Ion Iliescu.La 1 mai 2001 a avut loc vizita oficială în România a preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin.A urmat întâlnirea, la 1 august 2003, între cei doi preşedinţi, Ion Iliescu, şi, respectiv, Vladimir Voronin, la Stânca-Costeşti, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la intrarea în funcţiune a Nodului Hidrotehnic Stânca-Costeşti.Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin a efectuat, la 12 noiembrie 2004, o vizită de o zi în judeţul Suceava, la Mănăstirea Putna, unde a depus coroane de flori la mormântul domnitorului Ştefan cel Mare.La 25 septembrie 2005, preşedintele Traian Băsescu s-a întâlnit, la Iaşi, cu omologul său moldovean, Vladimir Voronin, care se afla într-o vizită particulară.Tot în 2005, la 10 decembrie, preşedintele Vladimir Voronin a efectuat o vizită în România, pentru a participa alături de omologul său român, Traian Băsescu, la deschiderea oficială a Festivalului Vinului Moldovenesc, eveniment desfăşurat în Piaţa Constituţiei din Bucureşti.În zilele de 27 şi 28 aprilie 2010, preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, preşedinte al parlamentului de la Chişinău, a efectuat o vizită oficială în România, la invitaţia preşedintelui român, Traian Băsescu. Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, semnând în Cartea de Onoare a Mănăstirii Putna. Preşedintele României, Traian Băsescu, şi preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, au efectuat o vizită la Mănăstirea Putna, unde au depus coroane de flori la Mormântul domnului Ştefan cel Mare. (aprilie 2010)Foto: (c) SILVIA MARCU/AGERPRES FOTO Preşedintele României, Traian Băsescu, şi preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. (aprilie 2010)Foto: (c) SORIN LUPSA/AGERPRES FOTOÎn perioada 28-29 aprilie 2011, la invitaţia şefului statului român, Traian Băsescu, preşedintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, preşedinte al Parlamentului, a efectuat o vizită oficială la Bucureşti. Ceremonia primirii oficiale de către preşedintele Traian Băsescu (stg.) a preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu (dr.), la Palatul Cotroceni. (aprilie 2011)Foto: (c) ANGELO BREZOIANU/AGERPRES FOTOLa 3 mai 2012, preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti a efectuat o vizită oficială în România, la invitaţia preşedintelui român, Traian Băsescu. Preşedintele Nicolae Timofti a participat în ziua de 1 decembrie 2013 la manifestările, de la Bucureşti, dedicate Zilei Naţionale a României, la invitaţia omologului său român, Traian Băsescu. Ceremonia primirii oficiale de către preşedintele Traian Băsescu (stg.) a preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti (dr.), la Palatul Cotroceni. (mai 2012)Foto: (c) ALEX MICSIK/AGERPRES FOTOLa 19 martie 2014, preşedintele Traian Băsescu a avut, la Iaşi, convorbiri cu omologul său din Republica Moldova, Nicolae Timofti, care a efectuat o vizită de lucru în România. Preşedintele României, Klaus Iohannis, participă la ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti. (iulie 2015)Foto: (c) ADRIAN CUBA/AGERPRES FOTOLa 7 iulie 2015, preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava (USV), la ceremonie participând şi omologul său din România, Klaus Iohannis. Ceremonia primirii oficiale a preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, de către preşedintele Klaus Iohannis, pe Platoul de Ceremonii de la Palatul Cotroceni. (februarie 2016)Foto: (c) ANGELO BREZOIANU/AGERPRES FOTOPreşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, s-a aflat, la 17 februarie 2016, într-o vizită oficială la Bucureşti. AGERPRES/(Documentare - Doina Lecea, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Andreea Preda) * Explicaţie foto din deschidere: Preşedintele Klaus Iohannis susţine o declaraţie de presă la finalul întâlnirii cu omologul său din Republica Moldova, Nicolae Timofti. (februarie 2015)