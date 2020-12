Cum a adus Smiley zăpada pentru Gina Pistol, iubita lui însărcinată!

17:30

Un bărbat din Israel, în vârstă de 75 de ani, a murit în urma unui infarct la aproximativ două ore după ce a fost vaccinat împotriva noului coronavirus. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății din Israel […] The post Un israelian de 75 de ani a murit la două ore după ce a primit vaccinul anti-covid. Ce explicații au oferit medicii appeared first on Cancan.ro.