Reporteri fără Frontiere: 50 de jurnaliști au fost uciși în 2020, majoritatea în țări pașnice

21:00

Serialul cult “Totul despre sex/ Sex and the City”, creat de Darren Star, va reveni pe micile ecrane, sub forma unei miniserii care va fi difuzată pe platforma HBO Max. Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin […] Articolul “Sex and the City” revine pe ecrane în versiune mini și fără una dintre eroine apare prima dată în Apropo.ro.