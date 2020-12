Mariana Ionescu Căpitănescu, prima reacție după moartea cumnatului ei: „Suntem uniți și în aceste momente”

23:30

Influencerițele au luat atitudine și i-au declarat ”război” Oanei Zăvoranu! Pe final de an, vedeta s-a ales cu nici mai mult, nici mai puțin de cinci procese. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile. D.A.S. (Departamentul […] The post Cinci vedete vs. Oana Zăvoranu. Ce i-au cerut “influencerițele” în instanță actriței din „Sacrificiul” appeared first on Cancan.ro.