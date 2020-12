LIVE UPDATE VIDEO Cutremur cu magnitudinea 6,4 în Croaţia: Mai multe persoane rănite, pagube materiale semnificative

15:30

Boxul profesionist a oferit şi în 2020 meciuri spectaculoase chiar dacă pandemia de coronavirus şi-a pus amprenta destul de serios şi pe ''nobila artă'', dând peste cap galele din acest an, gale care au fost amânate sau au avut loc în absenţa publicului.Chiar dacă celebrul anunţ ''Let's get ready to rumble'' nu a mai ridicat în picioare miile de spectatori frenetici, asta nu i-a dezarmat pe promotori şi cu atât mai puţin pe pugilişti care au ştiut să se motiveze, prin declaraţii provocatoare, cu mai mult timp înainte de meciurile disputate.Bineînţeles, cele mai spectaculoase confruntări, cele care au ţinut capul de afiş, au avut loc între ''grei'', categoria-regină, acolo unde boxul britanic şi-a impus superioritatea mondială prin Tyson Fury şi Anthony Joshua. Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPATotuşi anul competiţional a debutat cu un meci la categoria welter, încheiat cu victoria dominicanului Jeison Rosario, care devenit noul campion WBA şi IBF, după ce l-a detronat pe americanul Julian Williams, într-o gală care a avut loc la Philadelphia. Şi boxul românesc a înregistrat un succes la început de an, Mihai Nistor reuşind o a doua sa victorie la profesionişti, la categoria grea, învingându-l pe mexicanul Jaime Solorio, la finele lui ianuarie, la Costa Mesa (California). Foto: (c) Andrew Couldridge / EPALa începutul lunii februarie, campionul mondial Anthony Joshua anunţa, prin intermediul promotorului Eddie Hearn, că îşi va apăra centura IBF la categoria grea în faţa challenger-ului oficial Kubrat Pulev (Bulgaria) în Marea Britanie, confruntarea fiind programată pentru mai sau iunie. Joshua venea după un an în care îl învinsese, în decembrie, pe americanul de origine mexicană Andy Ruiz Jr. în Arabia Saudită, ocazie cu care şi-a recuperat titlurile mondiale WBO, IBF, WBA şi IBO, pierdute după primul duel, la New York, în iunie 2019. Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPAÎntre timp, Tyson Fury lăsa să se înţeleagă că şi-ar putea încheia cariera dacă nu-l va învinge pe americanul Deontay Wilder, în gala de la Las Vegas, planificată la final de februarie, meci pentru titlul WBC la categoria grea. "Dacă nu pot să-l înving pe Deontay Wilder, asta înseamnă că nu sunt bun. Nu pun o presiune pe mine, dar dacă nu înving, atunci mă voi întoarce la Morecambe (oraşul britanic în care locuieşte) şi nu mă mai ating de box în viaţa mea", spunea Tyson Fury. Ceea ce însă nu a fost cazul deoarece britanicul l-a dominat clar pe american în ring, învingându-l prin KO tehnic în repriza a 7-a. Imediat Wilder a anunţat că activează clauza de revanşă pentru a disputa un al treilea meci împotriva lui Fury şi a oferit o explicaţie neaşteptată privind înfrângerea sa: el a asigurat că fost epuizat chiar înainte de a-l înfrunta pe Fury, din cauza costumului de aproximativ 18 kg pe care l-a purtat atunci când şi-a făcut intrarea în sala de la MGM Grand, cazinoul care a găzduit gala.Cu toate acestea, Frank Warren, promotorul lui Tyson Fury, susţinea că ar dori ca noul campion mondial WBC la categoria grea să-l înfrunte pe compatriotul său Anthony Joshua (campionul WBA, IBF, WBO şi IBO) în următorul său meci, pentru unificarea titlurilor mondiale, în locul unei revanşe cu americanul Deontay Wilder. Totuşi, în martie, promotorii celor doi pugilişti care se înfruntaseră la Las Vegas declarau că Wilder şi Fury vor disputa un al treilea meci în aceeaşi locaţie, în luna iulie.Pe de altă parte, în ''ecuaţie'' a intrat şi Anthony Joshua, campionul mondial al ''greilor'', care anunţa că în iunie îl va înfrunta pe bulgarul Kubrat Pulev, dublu campion european şi challenger-ul oficial IBF, într-o gală la Londra. Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPAPandemia de coronavirus, care din martie a cuprins aproape întreaga lume, a răsturnat planurile organizatorilor galelor de box profesionist, astfel încât confruntarea Joshua - Pulev a fost amânată pe termen nedeterminat, chiar dacă Pulev afirma că nu-l deranjează să lupte fără public. La fel s-a întâmplat şi cu cel de-al treilea meci dintre Fury şi Wilder, prevăzut pe 18 iulie la Las Vegas. "Toată lumea trebuie să facă un pas în spate. Boxul nu este izolat" în faţa situaţiei generate de Covid-19, care a oprit sportul mondial, spunea la finalul lui martie Bob Arum, patronul societăţii Top Rank, adăugând că "lupta ar putea avea loc la începutul lunii octombrie". Şi tot în martie Anthony Joshua anunţa că intră în carantină după ce participase la o reuniune unde fusese prezent şi prinţul Charles care a fost ulterior testat pozitiv la coronavirus.Din păcate boxul şi-a arătat şi o altă faţă, mai puţin plăcută, în aprilie, când tot un britanic, Billy Joe Saunders, campion mondial la categoria mijlocie, versiunea WBO, a rămas fără licenţă după imaginile postate pe reţelele de socializare în care îi învăţa pe bărbaţi cum să-şi lovească soţiile în perioada în care se află în izolare din cauza pandemiei de coronavirus. ''Dacă nevasta ta te bate la cap iar tu încerci să fii răbdător ... dar după şase zile poţi să explodezi'', a scris Saunders pe contul său de Instagram, după care, folosind un sac de box, a arătat cum trebuie lovită femeia în bărbie. De asemenea, compatriotul său, Scott Fitzgerald, campionul Marii Britanii la categoria semimijlocie, a fost suspendat de către Comisia pentru controlul boxului britanic (BBBofC), în urma arestării sale sub acuzaţia că a lovit o femeie.Anunţul oficial al amânării luptei dintre Joshua şi Pulev, programată iniţial în iunie la Londra, făcută de Matchroom Boxing, a venit ''la pachet'' cu declaraţia bulgarului care preciza că va dona în folosul medicilor care luptau cu pandemia de coronavirus jumătate din banii pe care îi va primi la meciul cu britanicul pentru titlul mondial IBF al greilor.Nici disputa la distanţă dintre Wilder şi Fury nu a încetat, americanul afirmând că ''nu-l vede pe Fury ca fiind campion'' şi solicitând cu insistenţă organizarea unui al treilea meci. Lipsa de reacţie din partea lui Fury la provocarea lui Wilder l-a ''întărâtat'' şi pe conaţionalul lui Fury, Anthony Joshua, care ''i-a aruncat şi el mânuşa'' lui Tyson ''The Bronze Bombardier'' cerându-i să accepte o confruntare cu el în ring. Foto: (c) JOE SCARNICI / EPAÎn toată această polemică, un anunţ a răscolit şi mai mult lumea boxului, anunţul lui Mike Tyson, făcut în ultima lună a primăverii, privind posibila sa revenire în ring pentru a disputa o serie de meciuri demonstrative în scopuri caritabile. "Vreau să îmi recapăt forma pentru a putea disputa meciuri demonstrative de trei sau patru reprize. Vreau să câştig bani pentru a-i ajuta pe cei fără locuinţă şi pe toxicomani ca mine. De mai multe săptămâni fac două ore de cardio în fiecare zi, o oră de bicicletă şi de alergat pe bandă. Apoi ridic greutăţi, de 250 sau 300 de ori. Însă este dificil, iar corpul meu se resimte", declara Tyson la începutul lui aprilie.În iunie, pugiliştii britanici Anthony Joshua şi Tyson Fury susţineau că sunt de acord cu condiţiile financiare pentru disputarea a două meciuri. ''Facem progrese deosebite, dar mai sunt lucruri de convenit. Trebuie să existe şi un acord pentru locul de desfăşurare a partidelor şi data când vor avea loc. Deocamdată, cei doi au acceptat clauzele financiare'', informa Hearn, menţionând că discuţiile au început din luna mai. Eddie Hearn menţiona că lucrează la organizarea a două lupte de reunificare 100% engleze, între Joshua, deţinător al centurii ''greilor'' în versiunile WBA, IBF, WBO şi IBO, şi rivalul său, Tyson Fury, deţinătorul titlului mondial al versiunii WBC, în timp ce acesta din urmă ar trebui, în mod normal, să-i acorde revanşa americanului Deontay Wilder. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOTot la începutul verii, o veste bună a fost şi pentru pugilismul românesc, mai precis anunţul privind includerea fostului boxer româno-canadian Lucian Bute, campion mondial IBF la categoria supermijlocie, anul viitor, în Panteonul sporturilor din Quebec, pentru performanţele realizate în cariera sa.În iulie, reprezentanţii celebrului Mike Tyson confirmau oficial revenirea acestuia în meciuri demonstrative şi indicau şi numele adversarului său, Roy Jones Jr, dar în august anunţau amânarea din data de 12 septembrie pentru 28 noiembrie a confruntării ce urma să fie parte dintr-o transmisiune de trei ore în sistem pay per view pe reţelele de socializare şi pe platforma muzicală Triller.În ultima lună a verii, americanul David Benavidez îl învingea prin KO tehnic pe columbianul Alexis Anguilo, obţinând a 23-a victorie din cariera sa (a 20-a înainte de limită) la categoria supermijlocie, versiunea WBC, iar compatriotul său, Jose Ramirez, îşi păstra titlurile de campion mondial WBC şi WBO la categoria super-uşoară, după ce îl învingea la puncte pe ucraineanul Viktor Postol, în cadrul unei gale desfăşurată la MGM Grand din Las Vegas.În septembrie, pugiliştii nord-americani îşi treceau în cont un nou succes odată cu victoria lui Jermell Charlo, deţinător al centurii WBC la categoria super-welter, care şi-a adăugat titlul şi în versiunile WBA şi IBF, câştigând lupta pentru unificarea centurilor în faţa dominicanului Jeison Rosario. În schimb, filipinezul John Riel Casimero îşi păstra centura la categoria de greutate cocoş, versiunea WBO, învingându-l pe ghanezul Duke Micah în cadrul unui meci care a avut loc la Uncasville (Connecticut). Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOOctombrie nu a fost favorabilă nici boxerului român Viorel Simion care a fost învins prin KO tehnic de ucraineanul Denis Berincik, într-un meci pentru centura WBO International la categoria uşoară, într-o gală desfăşurată la Brovari (Ucraina).Penultima lună din 2020 a adus un nou duel verbal între Wilder şi Fury. Deontay Wilder i-a cerut ui Tyson Fury ''să se ţină de cuvânt'' şi să-i acorde a treia confruntare. Iniţial, Fury afirma că Wilder nu va avea parte de un alt meci după ce americanul l-a acuzat pe britanic că şi-ar fi pus ''ceva greu'' în mănuşi înainte de lupta din februarie. ''Este timpul să fii bărbat şi să-mi acorzi al treilea meci. Singurul lucru pe care îl vreau de la tine este să te ţii de cuvânt şi să accepţi această provocare'', scria Wilder pe contul său de Twitter. În replică, Fury a precizat, pentru presa sportivă britanică, că nu-i va face pe plac lui Wilder deoarece nu poate uita acuzaţiile pe care acesta i le-a adus în iarnă. ''Nu va primi revanşa. Punct. Pentru ceea ce a spus. A pierde este un lucru. Nu-i voi face pe plac'', sublinia Fury, care ulterior a menţionat că nu va mai boxa până în 2021. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOTot în noiembrie, boxerul german de origine română Cristian Ciocan, cunoscut drept Christian Hammer, era învins de francezul Tony Yoka la puncte (decizie unanimă), într-un meci de zece reprize la categoria grea, într-o gală profesionistă desfăşurată la Nantes (Franţa).La Staples Center din Los Angeles, foştii campioni mondiali ai ''greilor'' Mike Tyson şi Roy Jones Jr au urcat din nou în ring, după mulţi ani, într-un meci demonstrativ. Deşi a dominat lupta, Tyson (54 ani) a terminat la egalitate cu Jones, prin decizia juriului. Foto: (c) Andrew Couldridge / EPAAnul s-a încheiat spectaculos, cu lupta din decembrie dintre Anthony Joshua şi Kubrat Pulev. Britanicul şi-a păstrat titlurile mondiale la categoria grea (versiunile IBF, WBA, WBO şi IBO) după victoria în faţa bulgarului, prin KO în repriza a 9-a, în cadrul unei gale la Londra, deschizând astfel calea către un meci pentru reunificarea titlurilor cu compatriotul său Tyson Fury, campionul WBC. "Ceea ce contează, nu este adversarul. Ceea ce contează, este moştenirea pe care o voi lăsa şi centurile. Dacă Tyson Fury are centura care îmi lipseşte, atunci adversarul meu să fie Tyson Fury", declara după meci Joshua. Întâlnirea dintre Anthony Joshua şi Fury, neînvins în 31 de meciuri, suscită un enorm interes în lumea boxului. Însă Fury va fi nevoit să-şi apere titlul înainte de a boxa cu Joshua.Totodată, ''nobila artă'' va avea de anul viitor alte trei nume sonore incluse în Hall of Fame: Floyd Mayweather, Laila Ali, fiica celebrului Muhammad Ali, precum şi fostul campion mondial al greilor Vladimir Kliciko.Şi boxul românesc a încheiat anul cu un succes, Ronald Gavril învingându-l prin KO în repriza a treia pe mexicanul Miguel Angel Vazquez, la categoria supermijlocie, într-o gală profesionistă desfăşurată la Cancun (Mexic).Tot la supermijlocie însă, mexicanul Saul "Canelo" Alvarez l-a învins pe britanicul Callum Smith unificând titlurile de campion mondial WBA şi intrând totodată în posesia centurii vacante WBC la această categorie. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)