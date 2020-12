Lili Sandu și fiul său au fost internați de urgență! Ce a pățit micuțul Thomas

10:10

O șoferiță și-a cărat șoțul beat chiar în portbagajul mașinii, doar că imaginile aveau să apară pe Facebook. Val de reacții au stârnit scenele cu autoturismul din ale cărui portbagaj ies două perechi de picioare. […] The post O șoferiță și-a cărat șoțul beat în portbagaj! Ce s-a întâmplat după ce imaginile au ajuns pe Facebook appeared first on Cancan.ro.