Mesajul lansat de Ministerul Sănătăţii! Ce sunt sfătuiți românii să facă în noaptea de Revelion. „Deschide o șampanie doar pentru tine. Lasă vecinii să-ți bată în țeavă”

12:00

„2020 ne-a făcut cum a vrut el. Măcar Revelionul să îl facem cum vrem noi!”, spune Mihai Morar, înainte să vorbească despre proiectul pe care-l pregătește pentru noaptea de Revelion. Pentru prima dată în istoria […] The post Hai la Revelionul ZU! Din 31 decembrie până pe 1 ianuarie, în direct, la Radio ZU appeared first on Cancan.ro.