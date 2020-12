Statul român, pregătit să acorde sprijin autorităţilor din Croaţia. Mesajul transmis de Klaus Iohannis

12:10

Soţul pacientei moarte în urmă cu două săptămâni după ce a născut un băiețel la Spitalul din Caracal, Ionuţ Toncu, a postat pe reţelele de socializare imagini emoţionante cu cei doi copii, după ce […] The post Imagini sfâşietoare cu cei doi copii ai femeii din Caracal care a murit la câteva ore după naştere „Unul strigă mami şi celălalt suspină după mirosul mamei” appeared first on Cancan.ro.