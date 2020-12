Cristi Borcea și Valentina Pelinel, la prima ieșire în public după experiența COVID-19. Cum s-au “camuflat” milionarul și top-modelul de teama virusului

15:20

În jurul orei 12:20, un cutremur puternic cu o magnitudine de 6,4 a lovit Croația. Epicentrul cutremurului a fost localizat în Petrinja, dar a fost resimțit în toată Croația. Potrivit Serviciului Seismologic al Republicii […] The post Croația, lovită de un cutremur puternic. Seismul cu magnitudinea de peste 6 s-a simțit și în Italia appeared first on Cancan.ro.