Guvernul se reuneşte în şedinţă: urmează să aprobe OUG cu privire la măsurile prevăzute în bugetul pe 2021

Cel puţin cinci oameni au murit şi mai multe persoane au fost rănite în puternicul cutremur produs marţi la prânz în centrul Croaţiei, care a provocat ample distrugeri în oraşul istoric Petrinja, epicentrul seismului ce a avut o magnitudine de 6,4, conform institutului de geofizică al SUA sau 6,2 conform serviciilor de seismologie croate. Centrul german de Ştiinţe ale Pământului GFZ a anunţat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri. Imagine: AP * UPDATE ORA 19,10 Cutremur în Croaţia: Cel puţin cinci oameni şi-au pierdut viaţa sub dărâmături Cel puţin cinci oameni au murit în puternicul seism produs marţi la prânz în Croaţia, informează dpa. Foto: (c) Antonio Bronic / REUTERS O fată a fost omorâtă de o cădere de moloz la Petrinja, orăşel aflat la circa 60 kilometri de Zagreb şi în epicentrul seismului cu magnitudinea 6,2, conform serviciilor de seismologie croate sau 6,4 conform celor americane. Foto: (c) Antonio Bronic / REUTERS Alţi patru oameni - un tânăr, un vârstnic şi un tată împreună cu fiul său - şi-au pierdut viaţa în zona localităţii Glina, a confirmat pentru presă viceprimarul Branka Baksic Mitic.O replică aproape la fel de puternică a zdruncinat regiunea la începutul după-amiezii, într-o serie de circa 20 de replici mai mici. Foto: (c) Antonio Bronic / REUTERS Nu se ştie deocamdată dacă printre victime nu sunt şi persoane care şi-au pierdut viaţa în cel de-al doilea cutremur.Cel mai grav afectate sunt oraşele Petrinja şi Sisak (circa 24.000, respectiv 47.000 de locuitori). "Majoritatea clădirilor sunt neutilizabile", a declarat premierul croat, Andrej Plenkovic, în cursul unei vizite la Petrinja.La Sisak, acoperişul spitalului orăşenesc s-a prăbuşit. Foto: (c) Antonio Bronic / REUTERS Printre cei salvaţi se numără şapte ingineri care au fost îngropaţi sub dărâmăturile unei clădiri din Petrinja pe care o evaluau pentru a stabili în ce măsură a fost afectată de cutremurul cu magnitudinea 5 produs luni dimineaţa în aceeaşi zonă.Ministerul croat de Interne a făcut apel la cei care locuiesc în clădiri cu semne de avarie să le părăsească fără întârziere. Foto: (c) HINA / Facebook.com Până marţi, cel mai puternic seism din ultimii 140 de ani din Croaţia a fost cel cu magnitudinea 5,3 produs pe 22 martie la Zagreb, pagubele în urma acestuia fiind estimate de autorităţile croate la 42 miliarde de kuna (6 miliarde de dolari).Marţi, primarul capitalei croate, Milan Bandic, a declarat că, "din fericire", în oraş nu există victime, iar pagubele sunt "de 20 de ori mai mici" decât în martie. * UPDATE ORA 16,38 Cutremur în Croaţia: Un copil a murit, mai multe persoane rănite, pagube materiale semnificative O fetiţă şi-a pierdut viaţa în seismul care a lovit marţi centrul Croaţiei, a anunţat premierul croat Andrej Plenkovic, care s-a dus să viziteze locul catastrofei, transmit AFP, Reuters şi Hina. Foto: HINA / Facebook.com Foto: (c) HINA / Facebook.com "Am fost informaţi că o fetiţă a murit (...). Nu avem informaţii privind alte victime", a declarat Plenkovic presei locale. Foto: (c) HINA / Facebook.com Mai multe persoane au fost rănite în puternicul cutremur produs marţi la prânz în centrul Croaţiei, care a provocat ample distrugeri în oraşul istoric Petrinja, epicentrul seismului ce a avut o magnitudine de 6,4, conform institutului de geofizică al SUA sau 6,2 conform serviciilor de seismologie croate.Darinko Dumbovic, primarul oraşului cu aproape 25.000 de locuitori, a declarat pentru publicaţia locală 24 sata că jumătate din oraş este distrus. Potrivit postului N1, grădiniţa din oraş a fost distrusă, dar din fericire nu se aflau copii înăuntru. Foto: (c) Slavko Midzor/PIXSELL via REUTERS Foto: (c) HINA / Facebook.com Imagini de la faţa locului arată case în ruină şi oameni ajutaţi să iasă de sub dărâmături. Armata a fost mobilizată să contribuie la operaţiunile de salvare. Foto: (c) Antonio Bronic / REUTERS Tomislav Fabijanic, şeful serviciilor de urgenţă din Sisak, în apropiere de Petrinja, a relatat că numeroase persoane din ambele localităţi au suferit fracturi şi alte leziuni şi o parte au necesitate intervenţii chirurgicale. * UPDATE ORA 15,47 Cutremur în Croaţia: Mai multe persoane rănite, pagube materiale semnificative Mai multe persoane au fost rănite în cutremurul cu magnitudinea 6,4 produs marţi la prânz în centrul Croaţiei, care a provocat ample distrugeri în oraşul istoric Petrinja, epicentrul seismului, transmit Reuters, AFP şi Hina. Foto: (c) Antonio Bronic / REUTERS Darinko Dumbovic, primarul oraşului cu aproape 25.000 de locuitori, a declarat pentru publicaţia locală 24 sata că un copil şi-a pierdut viaţa şi că jumătate din oraş este distrus. Foto: (c) Slavko Midzor/PIXSELL via REUTERS Potrivit postului N1, grădiniţa din oraş a fost distrusă, dar din fericire nu se aflau copii înăuntru.Imagini de la faţa locului arată case în ruină şi oameni ajutaţi să iasă de sub dărâmături. Foto: (c) HINA / Facebook.com Şeful serviciilor de urgenţă din Sisak, în apropiere de Petrinja, a relatat că numeroase persoane din ambele localităţi au suferit fracturi şi alte leziuni şi o parte au necesitate intervenţii chirurgicale. Foto: (c) Antonio Bronic / REUTERS Seismul, care a survenit la ora locală 12.19 la o adâncime de 10 km, a fost resimţit şi în capitala Zagreb, la circa 50 de kilometri distanţă, dar şi în ţările învecinate, inclusiv Bosnia şi Serbia. La Zagreb, oamenii au ieşit pe străzi, unele dintre ele presărate cu bucăţi de ţiglă spartă, iar alimentarea cu energie electrică a suferit întreruperi. Foto: (c) Slaven Branislav Babic/PIXSELL via REUTERS Autorităţile din Slovenia învecinată au decis ca măsură de precauţie oprirea singurei centrale nucleare din ţară, aflată la Krsko, la circa 100 km de epicentru. Foto: (c) Goran Stanzl/PIXSELL via REUTERS Seismul de marţi vine după cel cu magnitudinea 5.2 produs tot în apropiere de Petrinja, soldat cu pagube materiale minore. În martie, un alt seism cu magnitudinea 5.3 a provocat moartea unei persoane şi rănirea altor 27, la Zagreb. * ORA 14,14 Cutremur cu magnitudinea 6,4, soldat cu pagube materiale, în Croaţia Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marţi în oraşul Petrinja, din Croaţia, iar filmările de la faţa locului arată oameni salvaţi de sub dărâmături şi clădiri prăbuşite, transmite Reuters. Centrul german de Ştiinţe ale Pământului GFZ a anunţat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.Foto: (c) USGS HANDOUT EPA Postul de televiziune N1 a anunţat că epicentrul s-a aflat în oraşul Petrinja, aflat la 50 de kilometri distanţă de capitala Zagreb şi a prezentat imagini cu echipe de intervenţie care salvau un bărbat şi un copil de sub dărâmături. Alte imagini arătau case cu acoperişurile dărâmate, iar reporterul comenta că nu se ştie dacă există victime sub dărâmături.Deocamdată nu sunt informaţii cu privire la victime. Foto: (c) Antonio Bronic / REUTERS Seismul a fost resimţit şi în capitala Zagreb, unde oamenii au ieşit pe străzi.Luni un alt seism, cu magnitudinea de 5,2 a lovit centrul Croaţiei, de asemenea în apropierea oraşului Petrinja. În luna martie, un cutremur cu magnitudinea de 5,3 s-a produs la Zagreb şi s-a soldat cu un mort şi 27 de răniţi. AGERPRES