Cota 3: Selecțiile zilei sunt aici!

17:40

Relația Lorei cu Ionuț Ghenu a avut de suferit din cauza pandemiei de coronavirus. Artista a vorbit despre perioada grea prin care a trecut. Începutul pandemiei i-au prins pe cei doi logodnici în Bali. Erau […] The post Relația Lorei cu Ionuț Ghenu, afectată din cauza pandemiei de coronavirus: ”Am trecut prin foarte multe stări” appeared first on Cancan.ro.