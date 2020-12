DOZA DE CULTURĂ: "Peisaj de iarnă cu patinatori"

11:00

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, pentru AGERPRES, că Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 ar putea reprezenta "lumina de la capătul tunelului întunecat în care se află omenirea" în contextul pandemiei de COVID-19."Sportivii de performanţă din Team România ne arată că ştiu să facă faţă provocărilor. COSR a reuşit să le ofere locul de pregătire la Complexul Olimpic 'Sydney 2000' din Izvorani când în România bazele sportive erau închise. Le-am oferit suport financiar, tehnic, psihologic, de nutriţie şi le-am oferit încredere să lupte în continuare pentru ceea ce îşi doresc... o medalie olimpică, să fie gata pentru marea provocare, să ştie că în spatele lor au o echipă, dedicată aceluiaşi obiectiv. Împreună cu George Boroi, secretar general COSR, alături de echipa COSR, suntem în slujba lor, noi suntem cei care le respectăm nevoile, le ştim priorităţile şi venim cu soluţii la schimbările neprevăzute. În această perioadă, principala noastră preocupare e asigurarea unui mediu sigur de antrenament, sănătatea sportivilor, a antrenorilor şi a colectivelor tehnice. Vreau să mulţumesc din nou şi prin intermediul dumneavoastră membrilor Comisiei Tehnice Olimpice pentru Sportul de Performanţă, Echipei Centrului Olimpic de Testare şi Asistenţă Ştiinţifică pentru contribuţia lor din perioada de lockdown şi după reluarea pregătirii în condiţiile impuse de lege. Totul a fost făcut pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Imaginaţi-vă că aceste Jocuri pot deveni semnalul speranţei pentru omenire, un festival al unităţii pentru omenire şi un simbol al rezilienţei umane pentru a depăşi această criză de coronavirus. Flacăra olimpică va fi lumina de la capătul tunelului întunecat în care se află omenirea", a declarat Covaliu. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO El a afirmat că la ediţia de la Tokyo vor performa sportivii care se vor adapta condiţiilor din perioada de pandemie: "În decembrie, la ultimul forum online cu federaţiile sportive naţionale, COSR, prin vocea secretarului general George Boroi, a cerut realism şi obiective raţional asumate. Acesta a atenţionat că federaţiile vor trebui, în următoarele luni, să adapteze pregătirea loturilor la condiţiile care se prefigurează la Tokyo, pentru ca sportivii să nu fie surprinşi şi perturbaţi de regulile pe care vor trebui să le respecte în timpul Jocurilor. Ierarhiile olimpice pot fi schimbate la JO Tokyo 2020 de acei sportivi care vor face faţă tuturor restricţiilor acestei perioade, cu reguli noi în Satul Olimpic şi în sălile de competiţie. Vor performa cei care se vor adapta condiţiilor neprevăzute în vreme de pandemie. COSR a prezentat nevoile şi obiectivele statului român care a finanţat pregătirea. Dacă diferenţa între ceea ce s-a propus şi ceea ce se va realiza ca performanţă la Jocurile Olimpice de la Tokyo va fi mare, investiţia în sportul de performanţă poate avea de suferit".Întrebat dacă impactul pandemiei se va resimţi asupra sportului pe o perioadă mai lungă, Mihai Covaliu a spus că doar statele care vor acorda suficientă atenţie activităţii fizice vor aprecia contribuţia acestui sector la sănătatea publică. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO "Fără nicio îndoială, actuala criză de sănătate va duce la o criză economică lungă şi profundă, al cărei efect asupra sportului poate diferi de la o ţară la alta. Acest lucru depinde foarte mult de importanţa pe care guvernele o vor acorda enormului capital social reprezentat de sport atunci când vine vorba de alocarea asistenţei financiare oferite de acestea pentru redresarea economiei. Prin urmare, cei care vor aprecia, vor susţine financiar activităţile fizice, sportul în general, vor conştientiza contribuţia imensă a sportului la sănătatea publică, importanţa sa pentru incluziune, viaţa socială, cultura şi rolul său important în economie vor avea numai de câştigat. Cu toţii trebuie să depunem eforturi pentru ca Jocurile Olimpice să fie susţinute de întreaga comunitate ca o demonstraţie a unităţii în toată diversitatea noastră, pentru că Jocurile Olimpice construiesc punţi pentru toată lumea fără niciun fel de discriminare şi, prin urmare, Jocurile Olimpice reprezintă acel eveniment sportiv, cultural şi social unic", a completat preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Foto: (c) FRANCK ROBICHON / EPA Covaliu afirmă că 2020, un an greu pentru toată lumea, ar putea oferi o lecţie pentru consolidarea mişcării olimpice în viitor: "Anul 2020 a fost unul greu pentru toată lumea. Un an în care am fost nevoiţi să ne schimbăm stilul de viaţă, cert este că această pandemie a afectat şi va afecta în mod semnificativ toate domeniile societăţii, inclusiv pe noi, cei din lumea sportului. Răspândirea globală a virusului a adus amânarea Jocurilor Olimpice Tokyo 2020 pentru anul 2021, pentru prima dată în istoria olimpică. În acest moment, nimeni nu ştie cum vor arăta realităţile lumii post-coronavirus. Însă, ceea ce este clar, este că, probabil, niciunul dintre noi nu va fi în măsură să susţină fiecare iniţiativă sau eveniment pe care noi îl planificam înainte de această criză. Cu toţii, trebuie să aruncăm o privire atentă asupra domeniului nostru de activitate şi să facem ajustările necesare la noile realităţi. Oricât de provocatoare şi dificile ar putea să apară circumstanţele în acest moment, dacă tragem lecţiile potrivite din situaţia actuală, ne putem modela viitorul pentru a consolida locul Mişcării Olimpice în lumea sportului. Dacă vrem să fim pregătiţi, trebuie să încercăm să privim mai departe''.Preşedintele COSR a precizat că încă de la începutul pandemiei a ţinut legătura cu CIO, pentru a fi la curent cu schimbările survenite."În toată această perioadă am fost în permanentă legătură cu Comitetul Internaţional Olimpic. Am avut video-call-uri, conferinţe online, iar prin Comisia de Coordonare a Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, fiecare Comitet Olimpic Naţional a fost informat despre schimbările survenite, a primit informaţii utile şi a găsit sprijin şi suport pentru fiecare problemă. Şeful Misiunii Olimpice a fost şi este în legătură directă cu Comitetul de Organizare a Jocurilor de la Tokyo 2020. Datorită numeroaselor reforme ale Comitetului Internaţional Olimpic prin Agenda Olimpică 2020, de parteneriatele pe care le avem cu sponsorii care au fost şi sunt alături de COSR, cărora le mulţumesc pentru încredere şi sprijin, ne bucurăm de stabilitate pe termen lung. Acest lucru ne permite să suportăm nu numai partea noastră din costurile de amânare ale Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, dar, în acelaşi timp, continuăm să sprijinim sportivii şi programele olimpice. Cu toate acestea, a fost o perioada dificilă în care am fost nevoiţi să ne adaptăm foarte repede. Şi am făcut acest lucru foarte bine. Această lume post-coronavirus se va confrunta cu mai multe provocări, în special cele sociale şi economice. Prin urmare, vom profita de ceea ce avem din plin: excelenţă, experienţă, creativitate, determinare şi lucru în echipă. Vom depăşi şi această perioadă, împreună!", a mai spus Covaliu. Foto: (c) KIMIMASA MAYAMA / EPA Referitor la performanţele sportivilor români în 2020, Covaliu a spus că într-un an atât de greu, orice rezultat trebuie tratat ca o victorie: "Într-un an ca acesta, fiecare rezultat trebuie privit şi tratat ca o victorie. În primul rând pentru că sportivii au reuşit să se pregătească, să poată concura. Apoi fiecare medalie trebuie cântărită în contextul desfăşurării unor competiţii atipice. Sunt sportivi care au demonstrat că se pot adapta mai uşor acestora, în funcţie de specificul fiecărei discipline sportive. Mai greu a fost şi este pentru sporturile de echipă. În acest context îi consider câştigători pe toţi cei care au luat medalii la campionatele europene sau mondiale. Sunt rezultate care aduc confirmări pentru specialiştii din COSR şi unele care ridică semne de întrebare".Preşedintele COSR spune că i-a simţit pe sportivii români dornici să participe la competiţii, după o lungă perioadă de inactivitate."Amânarea Jocurilor Olimpice reprezintă un câştig pentru cei care şi-au rezolvat probleme medicale mai vechi şi au considerat timpul acesta ocazia de se pregăti şi mai bine. Unii au câştigat în ceea ce înseamnă spirit de echipă, şi-au consolidat forţa grupului, au dezvoltat empatie faţă de colegi şi antrenori. Pentru alţii, însă, care mai adaugă un an vârstei şi care trebuie să facă faţă uzurii, e mai greu. Am simţit însă că tuturor le e dor de competiţii şi au o dorinţă interioară mai mare, sunt mai dedicaţi şi mai recunoscători că încă pot concura, că încă pot face performanţă", a spus Covaliu.Comisia Tehnică Olimpică din cadrul COSR apreciază, în urma unei analize, că sportivii români pot obţine la Tokyo 4-6 medalii olimpice."Dacă ar fi să ne luăm după obiectivele Federaţiilor, obiective asumate de către acestea în cadrul Forumului 'Potenţialul Olimpic al României la JO Tokyo 2020+1' avem un total de 15-17 medalii pe care şi le propun la Tokyo, iar numărul clasărilor pe locurile 4-6 este de 15. Comisia Tehnică Olimpică pentru Sportul de Performanţă a analizat realist şansele sportivilor tricolori. Le doresc tuturor românilor un an 2021 plin de sănătate, puterea de a depăşi toate obstacolele, să nu îşi piardă încrederea şi să creadă în visul lor. Sportivilor Team Romania le transmit în acest an olimpic că vom fi mereu lângă ei ca şi până acum, că îi susţinem şi le amintesc că succesul stă în munca şi antrenamentele pe care le fac zi de zi. Le spun din experienţă că o medalie olimpică merită fiecare clipă de efort, e tot ce poate fi mai înălţător şi mai profund ca trăire pentru un sportiv. Hai România!