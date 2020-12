Doliu în lumea teatrului! Actorul Florin Anton a murit

23:40

Coșmar se poate numi, fără exagerare, povestea de dragoste pe care Daniela Ploia a visat-o ca-n basme! Doi iubiți a avut cântăreața de muzică populară, amândoi au trădat-o fără reținere, fără un pic de regret. […] The post Cum a fost “tradusă” cunoscuta cântăreață de muzică populară chiar înainte de nuntă + Ce relație de neînchipuit a avut cu un medic din Paris appeared first on Cancan.ro.