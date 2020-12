VIDEO Fotbal: Construcţia noului stadion din Piteşti va costa 50 de milioane de euro, anunţă primarul Cristian Gentea

12:50

Încarcerat timp de 30 de ani în SUA pentru spionaj în favoarea statului israelian, americanul Jonathan Pollard a ajuns în noaptea de marţi spre miercuri în Israel, pe aeroportul Ben Gurion, în apropiere de Tel Aviv, unde a fost întâmpinat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit agenţiile internaţionale de ştiri."Acum puteţi începe o viaţă nouă, liberă şi fericită. Aţi ajuns acasă", le-a spus Netanyahu fostului spion şi soţiei sale Esther, cărora le-a înmânat cărţi de identitate israeliene.De origine evreiască şi devenit cetăţean al statului Israel în 1995, când se afla în închisoare, Pollard, fost analist al Marinei americane, acum în vârstă de 66 de ani, a executat 30 de ani de închisoare în SUA pentru că a transmis documente militare americane considerate secrete. El a fost eliberat în noiembrie 2015, cu obligaţia de a purta o brăţară electronică şi de a respecta interdicţia de a părăsi teritoriul american timp de cinci ani, în pofida presiunilor israeliene pentru ca fostul spion să poată pleca. În cele din urmă, Ministerul Justiţiei din SUA a ridicat interdicţiile în luna noiembrie a acestui an.Într-o înregistrare video difuzată miercuri dimineaţa de biroul premierului israelian, Pollard şi soţia sa pot fi văzuţi coborând pe scara unui avion şi îndreptându-se către Netanyahu, care ridică mâna în semn de salut. Pollard îşi scoate masca de protecţie, apoi îngenunchează şi sărută pământul, iar soţia lui face la fel. Apoi, Pollard şi Netanyahu schimbă câteva cuvinte. Prime Minister Benjamin Netanyahu welcomed Jonathan and Esther Pollard upon their arrival in Israel, early this morning. The Prime Minister was moved to meet them on the tarmac next to the plane where they recited the Shehecheyanu blessing together.https://t.co/jfZ4WseH3g pic.twitter.com/6Xno3yJPdY; PM of Israel (@IsraeliPM) December 30, 2020 "Suntem încântaţi să fim în sfârşit acasă, după 35 de ani, şi mulţumim poporului şi premierului israelian că ne-au adus acasă. Nimeni nu ar putea fi mai mândru de această ţară sau de acest lider decât noi şi sperăm să ne transformăm în cetăţeni productivi cât mai repede cu putinţă şi să ne continuăm aici viaţa", a declarat la sosire Pollard, considerat un erou în Israel, stat pe care l-a descris drept "o ţară minunată", cu un "viitor uriaş, viitorul poporului evreu".În Israel începe duminică cea de-a treia carantină din cauza pandemiei de coronavirus, ceea ce presupune printre altele că persoanele care sosesc din străinătate să intre în autoizolare cel puţin 10 zile. Potrivit declaraţiilor făcute de Nitsana Darshan-Leitner, avocată israeliană care l-a reprezentant pe fostul spion, Jonathan şi Esther Pollard se află în prezent în carantină şi vor locui ulterior la Ierusalim.Cuplul a călătorit la bordul unui avion privat aparţinând miliardarului american Sheldon Adelson. Aparatul, care a decolat de pe aeroportul Newark din New Jersey, a aterizat cu puţin înainte de ora locală 03:00. Sosirea celor doi a fost percepută ca un eveniment marcant în Israel, unde preşedintele Reuven Rivlin le-a urat bun venit, de pe contul său de Twitter.La 21 noiembrie, Netanyahu salutase "ridicarea restricţiilor referitoare la Jonathan Pollard" şi îşi exprimase dorinţa ca acesta să ajungă "în Israel cât mai repede". Potrivit unui comunicat, premierul israelian "se angajase să obţină eliberarea (lui Pollard) de câţiva ani" şi acţionase "fără răgaz" pentru a-l aduce în Israel.La mijlocul anilor 1980, Pollard, evreu american, a intrat în contact cu un colonel israelian la New York şi a început să furnizeze statului israelian secrete ale SUA, în schimbul a zeci de mii de dolari. În total, el a transferat mii de documente israeliene. Arestat în 1985, Pollard a fost condamnat doi ani mai târziu la închisoare pe viaţă, după ce a pledat vinovat.Dosarul său a provocat una dintre rarele tensiuni în relaţiile dintre SUA şi Israel. Înalţi responsabili ai Pentagonului sau ai Agenţiei de Informaţii a SUA (CIA) nu i-au iertat niciodată lui Pollard cantitatea uriaşă de informaţii clasificate americane livrate în schimbul banilor, în plin război rece, aliatului strategic israelian al SUA.Potrivit unor documente ale CIA declasificate în 2012, Pollard ar fi ajutat Israelul să bombardeze în 1985 cartierul general al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP), pe atunci în exil în Tunisia - atac soldat cu circa 60 de morţi - şi să-l asasineze pe numărul doi al OLP, Abou Jihad, la Tunis, în 1988.Toţi şefii de guvern israelieni, începând cu Yitzhak Rabin (1992-1995), au cerut în repetate rânduri eliberarea lui Pollard, iar Netanyahu l-a vizitat de mai multe ori în puşcărie. Israelul i-a cerut scuze aliatului său american pentru recrutarea lui Pollard. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)