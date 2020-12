FOTO Anamaria Prodan a lăsat-o mască pe Denise Rifai, când a început să calculeze valoarea bijuteriilor de pe mâini: „Pentru asta muncim”

17:00

The Queen’s Gambit („Gambitul damei”) este serialul cu care Netflix a dat lovitura în finalul lui 2020. În acest context, Gazeta Sporturilor publică o serie de 10 articole despre șah, sub semnătura scriitorului Vasile Ernu, care spune câteva dintre poveștile frumoase ale șahului și legăturile acestora cu serialul Netflix.Toți vă uitați la Gambitul damei - The Queen's Gambit. Eu o să vă spun povestea adevărată care a inspirat acest film. ...