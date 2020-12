Nicuşor Dan afirmă că Primăria Generală va păstra unele ajutoare sociale, anul viitor, şi va renunţa la altele

21:15

Deşi atipic şi plin de provocări pentru întreaga industrie de carte, 2020 a fost un an prolific pentru Polirom, peste 450 de noi titluri regăsindu-se la final de an aniversar – 25 de ani de existenţă – în portofoliul editurii. „Adevărul” prezintă cele mai vândute cărţi ale editurii din acest an.