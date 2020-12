Cum ar fi căzut nașul Adelinei Pestrițu „victimă” fiului maestrului Năsturică. La mijloc e vorba de doi bolizi de 400.000 de euro, care au fost ridicați de Poliție, sub suspiciunea de furt

15:00

Coronavirus România 30 decembrie. A fost anunțat numărul de decese din ultimele 24 de ore! Conform informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, 127 de persoane și-au pierdut viețile. Iar bilanțul pandemiei de COVID-19 a ajuns […]