Libia: Secretarul general al ONU doreşte trimiterea de observatori internaţionali pentru a monitoriza acordul de încetare a focului

20:40

Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, afirmă că Guvernul Cîţu îşi începe activitatea cu o ordonanţă de urgenţă "împotriva românilor" şi susţine că "guvernul PNL reloaded este incapabil să gestioneze măsurile necesare pentru a limita măcar pierderile economice"."Azi, 30 decembrie 2020, noul guvern de centru-dreapta îşi începe guvernarea împotriva românilor prin Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (...). Am mai auzit în campanie că măsurile economice au dus la recuperarea rapidă a pierderilor şi că economia este pornită pe drumul cel bun, însă această ordonanţă de urgenţă este încă o dovadă că guvernul PNL reloaded este incapabil să gestioneze măsurile necesare pentru a limita măcar pierderile economice", susţine Dîncu într-o declaraţie de presă transmisă miercuri AGERPRES.Potrivit liderului PSD, pentru actuala coaliţie de guvernare aplicarea unor legi a devenit "facultativă, lucru care s-a văzut şi în istoria recentă a tuturor guvernelor de dreapta care au condus România în ultimele decenii"."De exemplu, aplicarea Legii 153/2017, a salarizării, este din nou amânată, astfel prorogarea indexării conservă actualele dezechilibre din sistem până la un termen nedefinit (pentru unii salariile au crescut la nivelul anului 2022, iar alţii ar fi trebuit să beneficieze acum de creşteri anuale conform legii salarizării, existând discrepanţe majore pe acelaşi post, între diferite ministere). De asemenea, creşterea salariului minim trebuia să producă o creştere procentuală a salarizării celorlalte categorii, dar plafonarea impusă prin OUG va produce o distorsiune în ierarhia stabilită şi intens dezbătută pe parcursul adoptării legii salarizării. Era normal să existe o creştere sustenabilă a salariilor, cel puţin cu rata inflaţiei, şi nu să fie blocată această indexare, efectul fiind cert acela de reducere a puterii de cumpărare a populaţiei", precizează Dîncu.În opinia senatorului social-democrat, guvernarea Cîţu arată încă de la început că va fi "o guvernare a excepţiilor de la regulă"."Asta se vede încă o dată prin faptul că se îngheaţă, la nivelul anului 2020, salariile, soldele pentru militari, indemnizaţiile, sporurile, compensaţiile. Totuşi, cu unele excepţii: compensaţiile acordate pentru dreptul de hrană la unele categorii de angajaţi din MAPN, MAI, SRI, STS, categorii pentru care aceste drepturi vor fi indexate (aceştia reprezentând peste 80% din personalul plătit din fonduri publice). Pentru o serie de categorii de beneficiari ai pensiei de serviciu actualizarea acesteia cu rata medie anuală a inflaţiei a fost blocată, dar şi de data aceasta au 'scăpat' de această măsură magistraţii, ale căror pensii speciale vor fi actualizate conform legii. La fel, indemnizaţia de vacanţă, care trebuia să intre în vigoare conform legii salarizării începând cu 01.01.2021, a fost amânată cu un an, până la 01.01.2022, rămânând în vigoare voucherele de vacanţă", afirmă Dîncu.Liderul PSD mai precizează că "cea mai gravă" măsură, în condiţiile "severei crize economice" din acest moment, este aceea că venitul minim de incluziune (VMI), prevăzut a fi acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul combaterii sărăciei şi excluziunii sociale, a fost amânat pentru 2022."Amintesc că această lege a fost concepută de guvern în anul 2016 şi apoi aprobată de Parlamentul României, în acelaşi an. Dacă până acum s-a folosit pentru amânarea aplicării scuza că Ministerul Muncii încă nu are sistemul informatic necesar, în această teribilă criză scuza nu mai rezistă: au trecut deja patru ani, iar în ultimul an am avut un guvern de dreapta. Măsura a făcut parte dintre cele 40 de promisiuni de campanie ale USR - PLUS, mai exact era promisiunea cu numărul 34 (...). Dacă la fiecare şedinţă a guvernului Cîţu va dispărea câte o pagină din promisiunile electorale ale USR - PLUS, în total acestea au fost doar 40, să însemne că proiectul marii resetări politice a unei părţi din arcul guvernamental se va pulveriza în 40 de săptămâni?", conchide Dîncu. AGERPRES /(AS-autor: Sorinel Peneş, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)