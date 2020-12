Sezonul șase al serialului Peaky Blinders ar putea fi gata până la sfârșitul anului viitor

18:10

Kylie Minogue, Patti Smith, David Guetta și Filarmonica din Viena se numără printre artiștii care vor trece în noul an cu concerte difuzate online, pe care fanii le pot urmări de acasă. “Welcome to the […] Articolul David Guetta, Patti Smith, Filarmonica din Viena, artiștii trec în noul an cu concerte online apare prima dată în Apropo.ro.