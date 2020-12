Motivul pentru care Julia Roberts a refuzat să îl sărute pe Nick Nolte. Cum se atacă reciproc

Julia Roberts poate captiva pe orcine cu strălucirea zâmbetului ei. Când vine vorba comedii romantice, actriţa este o profesionistă. Ea a încântat cinefilii cu filme clasice precum My Best Friend's Wedding, Runaway Bride, and Pretty Woman.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)