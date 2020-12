Fotbal: Real Sociedad a câştigat derby-ul basc cu Athletic Bilbao

16:10

Fotbalul a înregistrat cele mai multe dispariţii din sportul românesc în 2020, unele dintre ele premature, precum fostul portar Martin Tudor, fostul arbitrul Dan Lăzărescu sau selecţionerul naţionalei feminine Under-19, Florin Bugar.Au plecat dintre noi şi Ilie Bărbulescu, component al echipei Steaua care câştigat CCE în 1986, fostul arbitru Dan Petrescu sauMircea Pascu, fost preşedinte al FRF. S-au stins din cauza unor boli Adrian Lucaci, fostul antrenor Ionuţ Popa. Au încetat din viaţă şi foştii atacanţi Constantin Jamaischi, Emil Lupulescu şi Viorel Turcu.Atletismul din ţara noastră a pierdut doi antrenori de legendă, Dan Serafim şi Ion Zanfirache.Şi prof. Adrian Gagea, fost atlet de anvergură şi membru al Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar, s-a stins în 2020.IANUARIE7 - Fostul fotbalist Marcel Catinca se stinge din viaţă la vârsta de 56 de ani, anunţă fostul său club, Petrolul Ploieşti. Foto: (c) FC Petrolul Ploiesti / FacebookFEBRUARIE1 - Fostul fundaş Ilie Bărbulescu, câştigător al Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu Steaua, moare la vârsta de 62 de ani, din cauza unui infarct. Foto: (c) Arhiva istorică AGERPRES 23 - Fostul culturist băimărean Laszlo Kovacs, şeful comisiei de arbitraj din cadrul Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, a decedat, în urma unei maladii, la vârsta de 48 de ani.MARTIE26 - Fostul rugbyst Antonio Melinte, component al naţionalei Under-20 a României, a murit, la doar 22 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Foto: (c) FRR / Facebook29 - Avram Goia, fostul fotbalist al echipei Olimpia Satu Mare, se stinge în Spania, la vârsta de 61 de ani, din cauza infectării cu noul coronavirus, anunţ făcut de gruparea de Liga a IV-a.30 - Fostul portar Martin Tudor, campion naţional de două ori cu Steaua Bucureşti, moare la doar 43 de ani, din cauza unui infarct miocardic.APRILIE12 - Fostul jucător şi antrenor de rugby Emil Crişan a decedat la vârsta de 79 de ani.13 - Adrian Lucaci, fostul fotbalist şi preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad, moare la vârsta de 53 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă Foto: (c) frf.ro MAI6 - Se stinge profesorul universitar Adrian Gagea, fost campion naţional la aruncarea greutăţii şi membru emerit de onoare al Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar (FISU), la vârsta de 78 de ani. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO 11 - Fostul arbitru Dan Lăzărescu moare la vârsta de 49 de ani, fostul arbitru asistent cu ecuson FIFA şi fostul vicepreşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor fiind găsit fără suflare în locuinţa sa19 - Fostul fotbalist Constantin Jamaischi, campion european de juniori cu naţionala României în 1962, moare la vârsta de 75 de ani. Jamaischi, originar din Topoloveni (jud. Argeş), a jucat între 1963 şi 1970 la Rapid, cucerind de două ori Cupa Balcanică, un titlu de campion european feroviar şi un titlu de campion naţional, primul din palmaresul giuleştenilor, în 1967.IUNIE2 - Fostul mare baschetbalist clujean Emeric Vizi a decedat la vârsta de 84 de ani. În 1955, Vizi a fost cooptat la echipa Constructorul Cluj-Napoca, iar după numai un sezon a ajuns la nou-înfiinţata Ştiinţa-UMF Cluj-Napoca, din 1957 scriind istoria 'U' alături de antrenorul Elemer Sarosi şi de foştii mari baschetbalişti Mihai Albu, Horia Demian, Matei Ruhrig sau Nicolae Viciu. A jucat pentru ''U'' până în 1975, an în care s-a decis să se retragă din baschet împreună cu regretatul căpitan Horia Demian. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO 25 - Fostul antrenor Ionuţ Popa moare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, unde fusese internat din 10 iunie, în urma unor probleme cardiace. Popa a pregătit, în cariera sa, mai multe echipe în afară de UTA, între care FC Bihor, Poli Iaşi sau Poli Timişoara.IULIE7 - Fostul fotbalist Adrian Cocan, fundaş al echipei Universitatea Cluj în sezonul 1992-1993, a încetat din viaţă la vârsta de 51 de ani, în urma unui infarct miocardic.20 - Dan Petrescu, fost arbitru, preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor şi vicepreşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, a decedat la vârsta de 75 de ani. Foto: (c) GEORGE CĂLIN / AGERPRES FOTO AUGUST14 - Fostul mare antrenor Dan Serafim a decedat la vârsta de 79 de ani, din cauza unei insuficienţe renale. Dan Serafim i-a antrenat, printre alţii, pe atleţii Lia Manoliu, Florenţa Ionescu-Crăciunescu, Valentina Cioltan-Groapă, Simona Săpunaru-Andruşcă, Felicia Ţilea-Moldovan, Iosif Nagy, Marin Iordan, Gheorghe Crăciunescu, Marcel Ţârle, Stelică Turbă, Albert Meheş, Gheorghe-Călin Guşet etc. Foto: (c) MIRCEA ROŞCA / AGERPRES FOTOSEPTEMBRIE16 - Mircea Pascu, fost preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, antrenor de tenis şi consilier al Federaţiei Române de Tenis, a încetat din viaţă la vârsta de 85 de ani. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO 18 - Fostul vicepreşedinte al CSM Ştiinţa Baia Mare, Alexandru Pârjol, s-a stins din viaţă la 72 de ani.OCTOMBRIE22 - Selecţionerul echipei naţionale feminine de fotbal Under-19 a României, Florin Bugar, moare, din cauza COVID-19, la doar 48 de ani. Bugar, care era şi antrenorul echipei Piroş Security Arad, din Liga I feminină, a fost depistat pozitiv la testarea COVID-19 din 8 octombrie. Starea sa s-a agravat pe parcursul zilelor, fiind diagnosticat şi cu encefalită de etiologie COVID. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO 26 - Moare Gheorghe Broşteanu, o figură emblematică a luptelor libere, la 62 de ani. Medaliat la Campionatele Europene, dar şi descoperitor de talente ca antrenor la CS Unirea Iaşi, Membru de Onoare al FRL, Gheorghe Broşteanu s-a stins din viaţă după o lungă şi discretă suferinţă.NOIEMBRIE16 - Ion Şerban, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box în perioada 1993-2000, a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani.26 - Emil Lupulescu, unul dintre cei mai importanţi fotbalişti din istoria echipei Politehnica Iaşi, moare la vârsta de 74 de ani. Supranumit "Căţeaua" de suporteri, prolificul atacant, născut la 15 mai 1946, a făcut parte din echipa Politehnicii în perioada 1964-1972. El a fost printre cei mai buni marcatori ai campionatului în sezonul 1968-1969. Foto: (c) Politehnica Iaşi / Facebook.com26 - Profesorul ieşean de educaţie fizică Marius Cosoi a decedat la vârsta de 70 de ani, răpus de COVID-19. De numele său se leagă prezenţa oraşului Iaşi, după anul 2000, pe prima scenă a baschetului feminin din România, prin clubul CS Naţional.29 - Fostul atacant Viorel Turcu, care în cariera sa a jucat la FC Argeş, Steaua şi Dinamo, a decedat la vârsta de 60 de ani.29 - Fostul baschetbalist şi antrenor Silviu Rotaru moare la vârsta de 71 de ani, din cauza COVID-19. Silviu Rotaru a fost legitimat la mai multe echipe divizionare de calibru, printre care să numără Ştiinţa Bucureşti, Politehnica Bucureşti, Dinamo Bucureşti şi ICED Bucureşti. După ce şi-a agăţat ghetele în cui la începutul anilor '80, a fost prezent mai mulţi ani la rând în staff-ul tehnic al echipei ICED, alături de antrenorii Dan Berceanu, Mircea Câmpeanu şi Liviu Călin.30 - Fostul antrenor de baschet Valerian Netolitzchi a decedat, la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş, din cauza infecţiei cu noul coronavirus, în ciuda eforturilor depuse de medici timp de o săptămână. Fratele legendarului stelist Anton Netolitzchi, Valerian s-a dedicat după studenţie tainelor antrenoratului, fiind mai bine de trei decenii tehnician la echipele juvenile ale Clubului Sportiv Şcolar Steaua Bucureşti. A fost cooptat şi în staff-urile tehnice ale naţionalelor masculine U16 şi U20 ale României, iar cu echipa de club a participat la numeroase turnee finale ale Campionatului Naţional, promovând la naţională mai mulţi jucători talentaţi. În 2012 a pus şi bazele clubului privat Neto Basketball Team Bucureşti. Foto: (c) Federatia Romana de Baschet/Facebook.comDECEMBRIE3 - Jucătorul de tenis de masă Marius Rădoi, legitimat la clubul CSM 2007 Focşani, a decedat la vârsta de 19 ani într-un accident de maşină.4 - Profesorul antrenor Constantin ''Piki'' Dârjan se stinge la Spitalul Monza, din cauza noului coronavirus, la 85 de ani.Născut în Brăila, Constantin Dârjan a evoluat sub culorile cluburilor Progresul, Locomotiva, PTT, Ştiinţa Craiova şi IEFS. A fost profesor antrenor la CSŞ nr. 2 Bucureşti şi a făcut parte din staff-urile echipelor divizionare Ştiinţa Craiova, Progresul, Olimpia şi Rompetrol. A fost antrenor federal în cadrul FRB şi a activat mai bine de un deceniu ca antrenor al loturilor naţionale de cadeţi şi juniori.16 - Fostul atacant Florinel Ursu a decedat la vârsta de 38 de ani, fiind infectat cu virusul SARS-CoV-2, a anunţat clubul FC Botoşani. Ursu, care locuia în Spania, ar fi suferit de afecţiuni pulmonare.19 - Antrenorul Ion Zanfirache a decedat la vârsta de 67 de ani. El a fost timp de şase ani antrenorul lui Andrei Gag, multiplu campion naţional şi multiplu medaliat internaţional în proba de aruncarea greutăţii. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO24 - Jucătoarea de fotbal Alice Cociuba a decedat la vârsta de doar 21 de ani, într-un accident rutier petrecut la nivel cu cale ferată, a anunţat clubul la care era legitimată, Piroş Security Arad.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)