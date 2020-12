Misterul monoliţilor „extratereştri” a fost dezvăluit. Care este miza acestei isterii mondiale

20:45

Preşedintele Maia Sandu a transmis cetăţenilor un mesaj cu prilejul Anului Nou. Maia Sandu a spus că „anul 2020, pentru mulţi dintre noi, a fost un an greu, prea greu. Un an care ne-a încercat puterile, ne-a pus la îndoială convingerile, ne-a oferit lecţii de răbdare şi cumpătare. Un an marcat de greutăţi, în care a fost dificil să ne păstrăm optimismul şi încrederea într-un viitor mai bun.”