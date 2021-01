Anunţ şoc al noului iubit al Mădălinei Ghenea: "Voi deveni tată!"

10:15

Afluenţă foarte redusă în Times Square din New York, plaje aproape goale la Rio de Janeiro şi un Champs-Elysees pustiu la Paris: numeroase ţări din lume au sărbătorit discret trecerea în noul an, intrând vineri în 2021 sub influenţa pandemiei de coronavirus care a dus la moartea a mai mul de 1,8 milioane de oameni, relatează AFP.