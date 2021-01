Coronavirus/GCS: 3.890 de amenzi în ultimele 24 de ore; valoarea totală - 806.792 de lei

10:50

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, pentru AGERPRES, că 2020 a fost un an plin de provocări din cauza pandemiei de coronavirus şi că din acest punct de vedere a fost cel mai complicat de la preluarea conducerii FRF."A fost un an plin de provocări din cauza pandemiei care a afectat întreaga lume. A fost cea mai mare criză cu care fotbalul s-a confruntat vreodată, nici măcar pe durata celui de-al Doilea Război Mondial fotbalul nu a fost oprit în totalitate, ca acum. Din acest punct de vedere se poate spune că este cel mai complicat an la conducerea FRF, fiind nevoit ca împreună cu membrii afiliaţi şi colegii din administraţie să găsim soluţii atât pentru desfăşurarea competiţiilor, cât şi pentru a sprijini cluburile aflate şi ele într-o situaţie dificilă", a spus Burleanu.Impactul pandemiei asupra fotbalului a fost unul major în special în ceea ce priveşte prezenţa spectatorilor pe stadioane, este de părere preşedintele FRF. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO "Într-adevăr, când menţionăm pandemia ne gândim, în principal, la impactul negativ pe care l-a avut în întreaga lume, nu doar în sport sau fotbal. Dacă ne referim la fotbal, în primul rând ne gândim la absenţa fanilor din tribune. Sunt afectate astfel veniturile din ticketing, sponsorship şi merchandising, însă cu siguranţă lipsa suporterilor are un impact şi asupra a ceea ce se întâmplă pe teren. Fără excepţie, toţi jucătorii cu care am vorbit mi-au spus că preferă să joace cu stadioanele pline şi că au dificultăţi în a se motiva atunci când stadioanele sunt goale. Ne-am fi dorit să putem juca şi meciurile echipei naţionale din această toamnă cu spectatori, fanii sunt vitali în acest fenomen social numit fotbal, iar dacă suporterii nu vor reveni cât mai curând pe stadioane, iar jucătorii amatori nu îşi vor putea continua activitatea, dezvoltarea fotbalului este pusă sub semnul întrebării", a explicat el.Răzvan Burleanu a menţionat că FRF a luat măsuri importante pentru a ajuta fotbaliştii, antrenorii şi cluburile în perioada pandemiei. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO "Încă din debutul pandemiei am căutat să luăm deciziile potrivite pentru a-i proteja pe toţi cei implicaţi în fotbal, fie că vorbim de fotbalişti, antrenori, copii de mingi, staff administrativ. Am fost una dintre primele ţări care au luat decizia de a întrerupe competiţiile şi cred că s-a dovedit o opţiune inspirată. Apoi, împreună cu cluburile, cu Liga Profesionistă de Fotbal şi partenerii noştri de la nivel guvernamental am conceput acel protocol de reluare a antrenamentelor şi apoi a competiţiilor, prin care au putut reîncepe Liga I, Liga a II-a, Cupa României şi Liga Elitelor. Apoi, în noul sezon, am reuşit să aducem modificările necesare reluării şi altor competiţii la nivel naţional. Pe durata pandemiei am fost permanent în contact cu cluburile şi Asociaţiile Judeţene de Fotbal, apoi prin intermediul Departamentului Medical am oferit recomandări nutriţionale şi medicale pentru reintegrarea la efort şi reluarea competiţiilor, precum şi recomandări pentru prevenirea accidentărilor, dar şi recomandări psihologice", a afirmat acesta."Prin decizia Comitetului Executiv din 1 octombrie, am oferit tuturor membrilor afiliaţi un sprijin financiar în valoare totală de 1,7 milioane de euro. Am reuşit acest lucru datorită stabilităţii financiare a FRF şi a garanţiilor primite de la partenerii noştri comerciali. Acest sprijin este unic în sportul românesc, în contextul în care FRF este singura federaţie relevantă din România fără niciun suport din fonduri publice", a adăugat Burleanu.Oficialul Federaţiei Române de Fotbal susţine că decizia prin care campioana ediţiei 2019-2020 a fost stabilită în meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj (scor 1-3) a fost luată pentru că producea cel mai mic nivel de nedreptate. Foto: (c) NICOLAE BADEA / AGERPRES FOTO "În această perioadă de pandemie, aşa cum am spus-o cu fiecare ocazie, unul dintre principiile cu care am lucrat şi în baza căruia am luat toate deciziile a fost producerea celui mai mic nivel de nedreptate tuturor participanţilor. A fost o dezbatere în cadrul şedinţei de Comitet Executiv în care s-a luat decizia disputării unei finale pentru titlul de campioană. În situaţii excepţionale, uneori e nevoie de anumite decizii excepţionale. Iar toţi membrii Comitetului Executiv au fost de acord că decizia este cea potrivită", a menţionat preşedintele.De asemenea, el a subliniat că majorarea numărul de echipe din Liga I de la 14 la 16 nu a fost făcută pentru a salva de la retrogradare formaţia Dinamo."Cât despre mărirea numărului de echipe din Liga I, ştiţi prea bine că am susţinut varianta cu 16 echipe încă de când, împreună cu o companie parteneră UEFA, am analizat formatul competiţional din prima ligă. Aceasta a fost concluzia atunci, împreună cu alte câteva aspecte ce ţin de miza play-off-ului. Membrii Comitetului Executiv au analizat avantajele şi dezavantajele acestui nou format şi l-au votat. Eu consider că această decizie a fost una benefică pentru Liga I şi nu că a fost luată pentru a salva vreo echipă. Şaisprezece echipe înseamnă mai multe locuri de muncă, pentru jucători, antrenori şi staff auxiliar, mai multe echipe de juniori, precum şi posibilitatea promovării fotbalului la nivelul mai multor comunităţi locale. Economia fotbalului nu are decât de câştigat prin creşterea numărului de echipe la 16, iar noul sistem competiţional va conduce la o miză sportivă pentru fiecare meci, atât din play-off, cât şi din play-out, şi implicit va creşte interesul suporterilor, iar pe termen mediu putem asista inclusiv la creşterea valorii de piaţă a drepturilor TV", a mai spus oficialul FRF.Principalele realizări din punct de vedere sportiv şi administrativ ale FRF în 2020 au fost în opinia preşedintelui calificarea reprezentativei Under-21 la Campionatul European de anul viitor şi obţinerea organizării CE de tineret din 2023 alături de Georgia. "Calificarea naţionalei U21 pentru a doua oară consecutiv la Campionatul European este performanţa din 2020 care ne-a făcut pe toţi fericiţi şi cu care ne mândrim. Avem o nouă generaţie talentată, iar această nouă calificare sper să îi determine să conştientizeze încă o dată pe toţi cei implicaţi în fotbal că este necesar şi important să investească în tineri şi că totodată România are foarte mulţi jucători talentaţi care au nevoie doar de a fi susţinuţi şi de a primi o şansă la nivelul Ligii I. Din punct de vedere administrativ, pe lângă gestionarea situaţiei în contextul pandemiei, am obţinut găzduirea EURO U21 din 2023, alături de Georgia. Este un succes pentru România şi, în acelaşi timp, reprezintă recunoaşterea din partea UEFA a capacităţii de organizare a echipei FRF, o echipă de profesionişti care lucrează excelent cu colegii de la UEFA Events. România devine astfel prima ţară care găzduieşte de două ori Campionatul European de tineret. Şi este cu atât mai important cu cât vom fi prezenţi pentru a treia oară consecutiv la Campionatul European sub 21 de ani, ceea ce înseamnă automat lărgirea bazei de selecţie pentru prima reprezentativă", a precizat şeful FRF. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Întrebat cum îşi explică eşecul primei reprezentative a României în meciul de baraj cu Islanda, care a reprezentat ratarea calificării la EURO 2020, Burleanu a răspuns: "Miza a fost una uriaşă, iar experienţa adversarilor noştri, maturitatea pe care au arătat-o în joc, cred că a fost decisivă. Am încredere în selecţionerul Mirel Rădoi şi vreau ca sub comanda lui România să revină la un Campionat Mondial după o pauză lungă. Sunt trist că România nu va juca la EURO pe Arena Naţională, ar fi fost o senzaţie unică. Dar, chiar dacă tricolorii nu vor fi prezenţi la turneul final, sunt sigur că România le va oferi o experienţă frumoasă atât echipelor participante care vor evolua aici, cât şi spectatorilor care sperăm să poată asista la meciuri". Sursa foto: (c) Richard Sigurdson/Twitter Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal este însă optimist în ceea ce priveşte şansele echipei naţionale în preliminariile Cupei Mondiale din 2022 acolo unde va juca într-o grupă din care mai fac parte Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia şi Liechtenstein."Nu e nici cea mai uşoară grupă, dar nici cea mai grea. Germania este o forţă a fotbalului mondial, cu Islanda ne dorim revanşa. Am încredere în Mirel Rădoi şi în staff-ul său că vor reuşi să creeze un grup competitiv care să ne ducă din nou la Mondial", a explicat el.Răzvan Burleanu a precizat că FRF este pregătită să implementeze diverse scenarii pentru revenirea spectatorilor pe stadioanele din România dacă evoluţia pandemiei o va permite."Am văzut că în unele ţări deja s-au disputat şi încă se dispută partide cu un anumit număr de spectatori în tribune. Ne-am dorit şi noi să avem fani pe stadioanele noastre în toamnă, din păcate evoluţia pandemiei nu ne-a permis să dezvoltăm mai mult un plan în acest sens. Pot spune doar că UEFA prevede un EURO cu spectatori pentru vara lui 2021, într-un anumit procent. În funcţie de numărul de cazuri de COVID-19 şi de impactul pe care acestea îl au asupra sistemului medical, noi suntem pregătiţi să implementăm diverse scenarii pentru revenirea fanilor pe stadioanele din România, cât mai curând", a menţionat el.Preşedintele FRF speră ca echipa naţională de tineret a României să poată beneficia la Jocurile Olimpice de la Tokyo de cei mai buni şi în formă jucători pentru că se poate întâmpla ca unele cluburi să nu permită fotbaliştilor să răspundă convocărilor."Sper să putem avea la dispoziţie cel mai bun lot posibil la startul Jocurilor Olimpice, pentru că, după cum ştiţi, acestea nu se desfăşoară în perioada FIFA, iar cluburile se pot opune convocărilor. Cred că simpla prezenţă este o performanţă, dacă ne gândim că sunt doar patru reprezentante din Europa. Însă sunt convins că putem obţine o performanţă uriaşă care să ne amintească de EURO 2019 şi care să marcheze revenirea noastră la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 de ani. Mirel Rădoi este un tip ambiţios, organizat şi a dovedit că ştie cum să îi pregătească şi să îi motiveze pe jucători la un turneu major", a mai afirmat Burleanu.Echipa naţională de fotbal a României a ratat calificarea la EURO 2020, după ce a fost învinsă de selecţionata Islandei cu scorul de 2-1 (2-0), în semifinalele barajului pentru EURO 2020, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik. România a ratat astfel un nou turneu final, unul dintre cele mai importante, având în vedere că la Bucureşti, pe Arena Naţională, vor avea loc trei meciuri din grupele Campionatului European şi unul din optimi.În Liga Naţiunilor, prima reprezentativă a încheiat pe locul 3 în Grupa 1 a Ligii B, cu 8 puncte, fiind devansată de Austria, cu 13 puncte, şi Norvegia, cu 10 puncte. Selecţionata de tineret a României s-a calificat pentru a doua oară consecutiv la Campionatul European Under 21. România U21 s-a clasat pe locul al doilea în Grupa a 8-a a preliminariilor, cu 20 de puncte, fiind depăşită în clasament doar de reprezentativa similară a Danemarcei (26 puncte). Echipa naţională Under 21 a României a fost repartizată în Grupa A, alături de Ungaria, Germania şi Olanda, la turneul final al Campionatului European de fotbal pentru tineret din 2021, care va avea loc în Ungaria şi Slovenia.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)