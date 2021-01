Prefectura Ilfov: Se prelungeşte cu 7 zile carantina în Bragadiru şi Chiajna

11:40

Celine Dion, Judas Priest sau Hollywood Vampires - super-grupul fondat de Alice Cooper, Johnny Depp şi Joe Perry - sunt aşteptaţi să concerteze anul acesta la Bucureşti. Spectacolele lor, programate pentru anul 2020, nu au putut avea loc din cauza pandemiei de coronavirus.*** În prima lună a lui 2021 sunt programate, începând cu 21 ianuarie, o serie de show-uri la Hard Rock Cafe. Chiar în ziua de 21 ianuarie sunt aşteptaţi rockerii de la Celelalte Cuvinte, apoi, pe 22 ianuarie, Timpuri Noi. Sursa foto: The Mono Jacks / Facebook Trupa The Mono Jacks este aşteptată să concerteze pe 27 ianuarie, după ce show-ul iniţial era programat pentru 12 martie 2020. Ziua următoare, pe 28 ianuarie, va urca pe scenă Dan Teodorescu şi trupa Taxi pentru un concert ce fusese programat iniţial pentru 7 mai 2020, iar pe 29 ianuarie Mihai Mărgineanu va reveni, alături de trupa sa, la Hard Rock Cafe, fanii fiind aşteptaţi să fredoneze hit-uri precum "Mă iubeşte femeile", "Gore din Chitila", "Zariţa" sau "Jana".*** Luna februarie va fi deschisă de Smiley cu un show ce va avea loc pe 3 februarie, tot la Hard Rock Cafe, iar pe 5 februarie, în acelaşi spaţiu, este aşteptată trupa Bosquito cu cele mai îndrăgite piese ale lor.Celebrul duo italian Al Bano şi Romina Power revin la Sala Palatului din Bucureşti pe 19 februarie pentru un concert programat iniţial pentru 26 mai anul trecut. Cei doi vor interpreta hit-uri vechi, dar şi piese de pe cel mai recent material discografic al lor - "Raccogli l'Attimo". În aceeaşi zi, Alexandru Andrieş revine la Hard Rock Cafe pentru un concert în care îi va avea alături pe scenă pe Berti Barbera, Călin Grigoriu, Maria Ioana Mîntulescu şi Sorin Romanescu.Toto Cutugno va urca din nou pe scena Sălii Palatului pe 27 februarie. În cadrul show-ului, care ar fi trebuit să aibă loc pe 29 mai 2020, artistul va interpreta cele mai bune piese din întreaga sa discografie.Tot la Sala Palatului, pe 28 februarie, este programat şi concertul aniversar al celebrilor Boney M. Concertul a fost programat iniţial pentru 8 martie 2020, reprogramat apoi pentru 20 septembrie 2020 şi, pentru a treia oară, în februarie anul acesta. Trupa ar urma să sărbătorească 45 de ani de activitate, cu cele mai cunoscute piese din discografie - "Daddy Cool", "Rasputin", "Rivers of Babylon", "Brown girl in the ring" sau "Sunny".*** Cele mai îndrăgite piese ale trupei Compact ar urma să fie ascultate pe 17 martie, la Circul Metropolitan Bucureşti, în show-ul "Trupa de vis", reprogramat din 4 noiembrie 2020.Concertul Cristi Minculescu & Valter & Boro va avea loc, la Sala Palatului, pe 21 martie 2021. Spectacolul fusese programat pe 28 aprilie 2020 pentru a marca împlinirea a 40 de ani de când cei trei artişti şi-au pus amprenta definitiv asupra fenomenului unic care avea să devină simbolul unei naţiuni - "IRIS". La concertul din 28 aprilie 2020, alături de cei trei artişti, erau aşteptaţi să urce pe scenă Felicia Filip, Ştefan Bănică, Pacha Man, precum şi corul de copii "Cor cu dor". Foto: (c) Cristi Minculescu, Valter& Boro / Facebook *** Orchestra "Lăutarii Bucureştiului" va urca pe scena Sălii Palatului într-un eveniment ce a fost reprogramat pentru data de 2 aprilie. Ei îi vor acompania, într-o serie de recitaluri de excepţie, pe Laura Lavric, Steliana Sima, Mariana Ionescu Căpitănescu, Constantin Enceanu, Simona Dinescu, Petrică Mâţu Stoian, Mihaela Coman Alexandru, Silvana şi Rîciu şi Emilia Dorobanţu.Trupa Pink Martini va fi prezentă la Bucureşti pe 11 şi 12 aprilie, pentru două spectacole. Trupa americană de muzică instrumentală va concerta pe 11 aprilie la Fratelli Studios, concert reprogramat din 31 martie 2020, iar pe 12 aprilie vor putea fi văzuţi la Sala Palatului într-un show ce era programat iniţial să aibă loc pe 30 martie 2020. *** Avishai Cohen revine în România pe 10 mai, la Sala Palatului. Alături de el, pe scenă vor urca pianistul Elchin Shirinov din Azerbaidjan şi toboşarul israelian Noam David. Contrabasistul israelian îşi va prezenta cea mai recentă apariţie discografică, albumul "Arvoles", apărut în 2019.Cargo, cu Adi Bărar - chitară, Adrian Igrişan - voce, Tavi Pilan - tobe, Ionuţ Cârjă - clape şi Alin Achim - bass, aniversează 35 (36) de ani de la înfiinţare printr-un concert ce va avea loc pe 21 mai la Arenele Romane. Data iniţială a evenimentului - 16 mai 2020 - a suferit modificări succesive, pe fondul restricţiilor impuse de pandemia de COVID-19.Concertul Fuego - Simfonic a fost reprogramat tot pentru data de 21 mai 2021, şi tot la Sala Palatului. Paul Surugiu va fi acompaniat de Orchestra Metropolitană Bucureşti, condusă de maestrul-dirijor Daniel Jinga. De asemenea, pe scenă va fi prezent şi Corul Accoustic, în formulă de 50 de interpreţi. Din spectacol nu vor lipsi noutăţile muzicale şi invitaţii speciali.Pe 23 mai, la Sala Palatului, va urca pe scenă artistul italian Zucchero. Evenimentul, reprogramat din 28 iunie 2020, face parte din turneul de promovare a celui mai recent album - "D.O.C.". Tot pe scena Sălii Palatului va urca şi Elena Gheorghe, pe 24 mai, cu show-ul de muzică armânească "Armâna mea". Iniţial, concertul trebuia să aibă loc în 2020.*** Trupa de gypsy punk Gogol Bordello va concerta pe 30 iunie 2021 la Arenele Romane din Bucureşti. Din componenţa trupei fac parte opt artişti din ţări precum Ucraina, Rusia, Etiopia, Ecuador şi Statele Unite. În discografie, formaţia are şapte albume, cel mai recent fiind "Seekers and Finders" din 2017. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO *** Il Volo, cel mai cunoscut trio italian, vizitează pentru prima dată România, pe 8 iulie, în cadrul unui concert ce va avea loc la Sala Palatului. Evenimentul, programat iniţial pe 15 iulie 2020, face parte din turneul mondial "The Best of 10 Years".Judas Priest ar urma să revină la Bucureşti pe 20 iulie, la Arenele Romane, un concert programat iniţial pentru 21 iulie 2020. "Amalgama" din Rusia rămân invitaţii speciali ai serii.Poate cel mai aşteptat concert al anului 2020, cel al celebrei Celine Dion, este programat pentru 25 iulie, pe Arena Naţională din Capitală. Show-ul din cadrul turneului "Courage World Tour" este o reprogramare a celui anunţat iniţial pentru 29 iulie 2020.*** Super-grupul format de Alice Cooper, Johnny Depp şi Joe Perry - "Hollywood Vampires" - revine la Bucureşti pe 31 august, în cadrul unui concert ce va avea loc la Romexpo, aceeaşi locaţie care a găzduit, în 2016, primul concert al trupei în România. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO *** Concertul trupei de progressive death metal Opeth din 19 martie de la Bucureşti a fost reprogramat pentru 24 septembrie, la Arenele Romane. Show-ul face parte din turneul european "Opeth 2021 - In Cauda Veneum", iar în deschidere sunt invitaţi să concerteze islandezii de la The Vintage Caravan.Richard Clayderman revine în România pentru două concerte - "La Belle Epoque", programate pe 28 şi 29 septembrie. Evenimentele, reprogramate din cauza pandemiei, vor avea loc la Ateneul Român. Celebrul pianist, acompaniat de Full Orchestra Camerata Regală, va interpreta piese în premieră, printre care şi o compoziţie proprie, un remake al unei capodopere Queen.*** În luna octombrie, violonistul german David Garrett revine în România pentru două concerte care fac parte din turneul mondial "Unlimited Live", pe 26 octombrie, la Sala Palatului, şi pe 29 octombrie, la BT Arena din Cluj-Napoca. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto deschidere: Céline Dion / Facebook