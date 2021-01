Horoscop 2 ianuarie 2021. Berbecii încep să îşi schimbe viaţa, Scorpionii sunt alintaţi

10:20

Am intrat într-un an nou și cu toții sperăm la mai bine. 2020 ne-a încercat din greu pe toți, așa că e momentul să facem mici schimbari mentale. Psihologul Anca Maftei ne ajută cu mici ponturi la început de an astfel încât 2021 să ne aducă numai lucruri pozitive, ce țin de noi.