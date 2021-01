Dinamo. DDB, atac la Contra și Dan Negru: „Asta așteptăm, domnule Grinch!” + întrebare despre contract: „E adevărat? Ar lămuri multe lucruri ascunse”

14:30

Marius Șumudică (49 de ani), în prezent la Gaziantep, le promite fanilor lui Rapid că se va întoarce într-o zi la gruparea la care a activat atât în calitate de jucător, cât și ca tehnician.„Doresc tuturor rapidiștilor un an bun, un an prolific, un an care să le aducă promovarea, să se bucure de noua arenă, Giuleștiul rămâne Giulești, inima mea bate pentru Rapid și n-am putut să trec peste această noapte fără a trimite un mesaj către toți rapidiști. ...