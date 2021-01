Fotbal/Coronavirus: Manchester City, fără cinci jucători la meciul cu Chelsea

17:30

Mii de locuitori din Wuhan au sărbătorit venirea noului an 2021, exact la un an după ce Organizaţiei Mondială a Sănătăţii (OMS) a fost informată despre detectarea primului caz de COVID-19 în acest oraş din centrul Chinei, relatează AFP. O mulţime de oameni a dat drumul în aer la sute de baloane la cea de-a 12-a bătaie a orologiului la miezul nopţii în faţa sediului vămii, o clădire istorică a acestei metropole cu 11 milioane de locuitori. Foto: (c) ROMAN PILIPEY / EPA "2020 a fost un an dificil de parcurs pentru noi cei afectaţi de epidemie, mai ales la Wuhan. Este un lucru pe care nu îl vom putea uita niciodată", a declarat pentru AFP un locuitor al oraşului. "Am stat închişi mai multe luni (...) dar am supravieţuit", a spus el.Noul coronavirus a apărut în acest oraş de pe malul fluviului Yangtse la sfârşitul anului 2019, iar biroul OMS de la Beijing a fost informat despre acest caz în data de 31 decembrie din acel an.Autorităţile chineze au decretat carantinarea oraşului şi a întregii provincii Hubei la 23 ianuarie 2020, fără a putea împiedica răspândirea noului coronavirus în toate colţurile lumii şi care a provocat moartea a peste 1,8 milioane de persoane.În China, epidemia a fost contracarată încă din primăvară, iar ultimul deces la nivel naţional a fost raportat la jumătatea lunii mai.Potrivit bilanţului oficial, China a înregistrat 4.634 de decese şi peste 87.000 de contagieri, dintre care majoritatea la Wuhan, unde carantina a fost ridicată la începutul lunii aprilie.Semn al prudenţei, majoritatea locuitorilor din Wuhan care au sărbătorit intrarea în anul 2021 au purtat mască. Foto: (c) ROMAN PILIPEY / EPA "China a stăpânit bine epidemia", a declarat mulţumită o altă locuitoare din Wuhan. "Însă alte ţări sunt în continuare afectate de acest virus. Sper să scape de el cât mai curând posibil", a adăugat ea.Potrivit unui studiu serologic, publicat săptămâna aceasta de Ministerul Sănătăţii, peste 4% dintre locuitorii din Wuhan au dezvoltat anticorpi împotriva noului coronavirus.Raportat la populaţia oraşului acest lucru înseamnă că mai mult de jumătate dintre locuitori oraşului au contractat virusul, reprezentând o cifră de zece ori mai mare decât bilanţul oficial oficial ce consemnează 50.000 de contagieri.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Ady Ivaşcu)