Adelina Pestrițu a petrecut de Revelion cu Gabriel și Ioana Tamaș. Ce ținută a purtat bruneta în noaptea dintre ani

12:30

Se poate spune că imaginea zilei vine de la Bârlad, județul Vaslui, unde o gospodină a înfățișat lupta contra COVID-19, totul într-o salată de boeuf. Unde mai pui că și tradițiile de Anul Nou s-au […] The post Imaginea zilei la Bârlad! Vaccinul anti-COVID în salata de boeuf + Jocul caprei cu versuri de coronavirus VIDEO appeared first on Cancan.ro.