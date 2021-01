Man și Coman, ignorați! Jucătorul pe care Becali așteaptă să primească o avere: „Costă 10 milioane de euro acum”

10:50

Rangers și Celtic, cele mai importante echipe din Scoția, se întâlnesc astăzi, în etapa cu numărul 22 a campionatului. Meciul va începe la ora 14:30 și va putea fi urmărit în format liveSCORE pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport +.Ianis Hagi, 22 de ani, va începe meciul pe banca de rezerve, potrivit presei din Scoția;Meciul de astăzi va fi al 422-lea duel între cele două echipe. Rangers are cele mai multe victorii, 163, dar Celtic o are pe cea mai mare: 7-1 în 1957. ...