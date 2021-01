Adevărul despre salata de boeuf devenită virală! Vine de la doi români din Bruxelles după o gafă: ”A mai rămas covidul!”

18:50

Pentru ca anul să înceapă bine este nevoie de un banc bun. Pentru astăzi am pregătit un banc cu tematica de Revelion. Doi bărbați beau într-un bar după noaptea dintre ani, iar discuția lor și […] The post Bancul zilei| După Revelion, doi tipi beau într-un bar appeared first on Cancan.ro.