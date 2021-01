Tragedie la miezul nopții, de Revelion! Tânăr de 16 ani, din Arad, înjunghiat mortal

19:50

Un accident tragic a avut loc în sera de Revelion. În timp ce se afla la colindat, o fetiță de 10 ani a fos lovită de o mașină. Din păcate, copilul a decedat în urma […] The post Accident fatal în seara de Revelion! O fetiță de 10 ani a fost lovită de o mașină appeared first on Cancan.ro.