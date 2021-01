Prima ploaie de stele căzătoare din 2021 poate fi observată în această noapte

08:20

Liviu Dragnea a fost transferat la spitalul penitenciarului Rahova, a anunţat fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu. Liviu Dragnea, aflat în închisoare, s-a vindecat de COVID, dar are dureri mari la coloană, susține fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, care l-a vizitat pe fostul lider PSD. „Ieri am fost in vizitā la Liviu. […]