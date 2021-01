Trafic intens către zona montană pe DN 1 Ploieşti - Braşov

23:30

Echipa masculină de handbal Potaissa Turda l-a transferat pe pivotul Gabriel Dumitriu de la Dunărea Călăraşi, a anunţat, vineri, gruparea ardeleană pe site-ul său oficial.Pivotul naţionalei va putea juca pentru formaţia turdeană din această iarnă.''Am ales Potaissa pentru faptul ca echipa este an de an în vârful clasamentului, pentru seriozitatea de care dă dovadă şi pentru că reprezintă un pas important în cariera mea. Abia aştept să treacă aceasta perioada de pandemie, să vină suporterii la sală şi să ne bucurăm împreună de victorii. De altfel, atmosfera din sală a fost un alt motiv pentru care am ales Turda. Mi-a plăcut energia suporterilor în meciurile în care am jucat ca adversar al Turzii. Cred că punctele forte ale echipei sunt jucătorii experimentaţi, care fac diferenţa în meciuri şi apărarea masivă şi mobilă'', a declarat Gabriel Dumitriu.Echipa din Călăraşi se află în pragul destrămării, Dumitriu nefiind primul jucător care pleacă de la Dunărea. Echipa s-a despărţit la finalul lunii noiembrie de Dragoş Hanţaru, iar alţi trei jucători au plecat la final de an la CSM Bacău, portarul Vlăduţ Rusu şi fraţii Gabriel şi Mihai Bujor, extremă dreapta, respectiv inter dreapta.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) AHC Potaissa Turda/facebook