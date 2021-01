Debut de an furtunos în Germania » Dueluri de cinci stele programate în runda a 14-a în Bundesliga!

20:10

În urmă cu câteva zile, Oana Roman i-a oferit un interviu lui Cristi Brancu. Doar că, la un moment dat, vedeta a făcut o gafă colosală în live. Oana Roman și Cristi Brancu vorbeau prin […] The post Gafa colosală făcută de Oana Roman în direct. Cristi Brancu a rămas fără replică appeared first on Cancan.ro.