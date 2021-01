Coronavirus: India a aprobat vaccinul AstraZeneca împotriva COVID-19

06:20

Departamentul Justiţiei i-a cerut unui judecător federal să respingă o acţiune juridică introdusă de un reprezentant al Camerei Republicane care urmărea să permită vicepreşedintelui americian, Mike Pence, anularea rezultatului alegerilor prezidenţiale câştigate de Joe Biden, atunci când Congresul SUA se va reuni săptămâna viitoare pentru a oficializa votul Colegiului electoral, scrie lapresse.ca.În calitate de preşedinte al Senatului, Mike Pence va superviza miercuri şedinţa. Este rolul său protocolar de a declara învingătorul în alegeri. În decembrie, Colegiul electoral a confirmat victoria candidatului democrat cu un vot de 306 la 232. Multiplele tentative judiciare ale taberei Trump de a răsturna acest rezultat au eşuat.Acţiunea juridică îl citează pe Mike Pence ca inculpat. Ea cere tribunalului să recurgă la o lege din 1887 care precizează modul în care Congresul se ocupă de numărarea voturilor. Ea afirmă că vicepreşedintele "poate exercita autoritatea exclusivă şi singura dispoziţie pentru a stabili voturile electorale care trebuie luate în considerare pentru un stat dat".Departamentul Justiţiei (DoJ) îl reprezintă pe Mike Pence într-o afacere care vizează să găsească o modalitate de a-l menţine pe Donald Trump la putere. Într-un dosar judiciar miercuri în Texas, departamentul a declarat că reprezentantul Louie Gohmert şi un grup de alegători republicani din Arizona au acţionat în justiţie inculpatul greşit", dacă revendicarea lor "este recunoscută juridic acceptabilă"Potrivit DoJ, acţiunea penală se opune procedurilor enunţate în lege de mult timp, "şi nu acţiunilor pe care vicepreşedintele Pence le-a luat". În consecinţă, el nu ar trebui să fie ţinta acţiunii judiciare."O acţiune judiciară care vizează stabilirea faptului că vicepreşedintele are puterea discreţionară asupra numărării voturilor, intentată împotriva vicepreşedintelui, este o adevărată contradicţie juridică", a subliniat Departamentul american al Justiţiei.În lipsa unor elemente tangibile pentru a spijini acuzaţiile de "fraudă masivă" la alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrie, cele peste 50 de plângeri depuse aliaţii lui Donald Trump pe întreg teritoriul Statelor Unite au fost respinse aproape toate de tribunale sau abandonate. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) The United States Department of Justice/facebook