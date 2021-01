Adevărul din spatele zâmbetului Biancăi Drăgușanu! Drama pe care a trăit-o din cauza prietenilor. „M-au trădat în anumite contexte”

11:20

Bebe Cotimanis este unul dintre cei mai apreciați actori din țară și întotdeauna și-a încântat publicul cu o stare de bine. Ceea ce nu s-a știut, a fost că în viața acestuia, la o […] The post Drama neștiută a lui Bebe Cotimanis: „Am fost crescuți doar de mama, tata a murit când am împlinit 13 ani” appeared first on Cancan.ro.