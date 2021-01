Scandal între mascați și traficanții de artificii! Un reprezentant al autorităților lovește un bătrân. Imaginile care au revoltat mulțimea

12:10

Prima rundă programată în 2021 în Bundesliga ne propune dueluri extrem de interesante. Capul de afiș al celei de-a 14-a etape va fi ținut de jocul de pe „Mercedes Benz Arena” dintre VfB Stuttgart și […] The post Debut de an furtunos în Germania » Dueluri de cinci stele programate în runda a 14-a în Bundesliga! appeared first on Cancan.ro.