Se prelungește sau nu starea de alertă? Raed Arafat: ”Clar după sărbători e posibil să avem din nou o creștere a cazurilor”

14:00

Silvia Chifiriuc și Petre Roman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste un deceniu și au un băiat de 11 ani. Ca în orice familie, și în a lor, apar și neînțelegerile. Cele […] The post Motivul certurilor dintre Petre Roman și Silvia Chifiriuc. Nu o să-ți vină să crezi appeared first on Cancan.ro.